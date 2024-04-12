Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Компания потокового аудио Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и иным образом редактировать песни своих любимых исполнителей, со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Это ставка на будущее потребления музыки, которая, как надеется Spotify, углубит взаимодействие с пользователем и привлечет внимание молодых пользователей, а также принесет новый доход артистам", - указывает издание.

Фаны, особенно от подросткового до 20-летнего возраста, регулярно вносят изменения в песни для социальных сетей, добавляя свой собственный стиль, а затем объединяя наиболее запоминающиеся фрагменты в вирусные танцевальные челленджи, обучающие видео и мемы. Но артисты и лейблы не часто получают деньги за измененные версии своих песен, которые сложно отследить и которые часто распространяются на различных платформах, включая TikTok и Instagram Reels, отмечает издание.

По словам источников, правообладатели - лейблы, издатели и артисты - будут получать компенсацию, когда фаны будут транслировать модифицированные версии их музыки на Spotify.

Согласно планам, которые обсуждает Spotify, новые инструменты могут быть своеобразной функцией воспроизведения, при этом пользователи будут решать, например, на какой скорости они хотят слушать песню. Пользователи потенциально смогут сохранить свои лучшие версии в виртуальных коллекциях для повторного прослушивания.

Эти усилия, пишет издание, - это возможность для Spotify отвоевать время прослушивания, которое он до сих пор уступал таким социальным платформам, как TikTok. По данным компании Pex, занимающейся технологиями идентификации контента и данными, у 38% песен в TikTok в 2023 году была изменена скорость или высота тона, по сравнению с 25% в 2022 году.

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Некоторые из самых базовых функций, над которыми работает Spotify, например, ускорение и замедление, как пишет издание, скорее всего, будут доступны постоянным подписчикам, которые обычно платят 10,99 доллара в месяц. Более продвинутые функции модификации песен могут стать частью нового более дорогого плана Supremium, который разрабатывает Spotify.

Хотя обсуждения этих инструментов еще только начались, а лицензионные соглашения еще не разработаны, цель состоит в том, чтобы позволить пользователям делиться своими модифицированными треками через Spotify, а не на внешних платформах, таких как социальные сети.

Справочно

Spotify является крупнейшим в мире сервисом потоковой передачи музыки, который посещают 500 миллионов пользователей в месяц.