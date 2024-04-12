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Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома
Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok в преддверии выхода ее нового альбома, в то время как спор Universal Music Group с платформой остается нерешенным.
ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций
Европейский Союз утвердил уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за помощь в обходе санкций ЕС, таких как запрет на въезд, торговля санкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность.
Каннский кинофестиваль обнародовал конкурсную программу, среди фильмов есть и российский
Каннский кинофестиваль объявил свою конкурсную программу, в которую вошел фильм россиянина Кирилла Серебренникова, а также специальный показ фильма Сергея Лозницы о российском вторжении в Украину.
Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян
Секрет необычайно долгой жизни жителей греческого острова Икария кроется в их ежедневном рационе, богатом фасолью, бобовыми, чесноком, цельным зерном, травами, орехами, оливками, оливковым маслом, морской солью, медом, сухофруктами, йогуртом и сырами из козьего или овечьего молока.
Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Новобериславе на Херсонщине: есть пострадавший
48-летний мужчина получил ранения в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Новобериславе Херсонской области.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в направлении Кривого Рога и активности вражеской тактической авиации на востоке.
ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине
Европейский инвестиционный банк и министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали соглашение о предоставлении дополнительного гранта в размере 5 миллионов евро на модернизацию украинских больниц и ремонт повреждений, вызванных войной.
Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования
Объем государственного финансирования университетов в Украине будет зависеть от количества студентов, обучающихся по государственному заказу, а также от других критериев, таких как результаты научных исследований, международные рейтинги, уровень трудоустройства выпускников и региональный коэффициент для прифронтовых регионов.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Мариуполе были слышны взрывы, от которых срабатывали сигнализации автомобилей и дрожали окна, а жители сообщали, что в некоторых районах взрывы были особенно громкими.
Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский
Нидерланды выделили один миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на восстановление, о чем шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.