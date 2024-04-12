Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

Известная американская певица Тейлор Свифт, похоже, достигла соглашения с TikTok, чтобы вернуть свою музыку на платформу как раз к выпуску ее нового альбома The Tortured Poets Department, сообщает Wired, пишет УНН.

Детали

Когда в январе музыка Universal Music Group была удалена из библиотеки TikTok, многие создатели с платформы были ошеломлены, увидев, что их архив прошлых видео с определенными песнями "замолчал", отмечает издание.

"В затяжной контрактной битве между TikTok и Universal Music Group громкое исключение было сделано для Тейлор Свифт. Некоторые из ее песен снова стали доступными в TikTok в четверг, всего за неделю до выхода последнего альбома Свифт The Tortured Poets Department", - пишет издание.

Как указано, остается неясным, какие меры были приняты для возвращения ее официальной музыки и как долго она будет оставаться на платформе социальных сетей.

"Означает ли это, что альбом The Tortured Poets Department можно будет использовать для видео на TikTok? Это неясно", - говорится в публикации.

Билли Айлиш, еще одна крупная артистка UMG, вскоре будет продвигать свой будущий альбом May's Hit Me Hard and Soft, но поклонникам Айлиш придется подождать, чтобы увидеть, вернется ли ее музыка в TikTok, до того, как он появится, отмечает издание.

Большинство артистов UMG отсутствовали в TikTok почти 10 недель, что, как отмечается, значительно изменило то, что делал пользователь на платформе, и открыло возможность артистам не от UMG, таким как Бейонсе, стать вирусным с помощью алгоритма TikTok.

Остается загадкой, когда разрешится давний спор относительно соглашения между TikTok и UMG. Будучи одной из крупнейших звукозаписывающих компаний в мире, UMG, которая удаляет песни из TikTok, повлияла на карьеру многих признанных артистов, а также восходящих звезд. Многие артисты выразили разочарование таким шагом, часто ссылаясь на срыв маркетинговых планов или уменьшение охвата аудитории. Представитель UMG не сразу ответил на просьбу о комментариях.

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