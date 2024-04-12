Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  108479 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  134930 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123033 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135495 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160948 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139578 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134272 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117703 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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11 апреля 2024, 05:00  •  205641 просмотра
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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  213288 просмотра
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Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok в преддверии выхода ее нового альбома, в то время как спор Universal Music Group с платформой остается нерешенным.

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Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома

ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций

Европейский Союз утвердил уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за помощь в обходе санкций ЕС, таких как запрет на въезд, торговля санкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность.

Война •   •  6755 просмотра
ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций

Каннский кинофестиваль обнародовал конкурсную программу, среди фильмов есть и российский

Каннский кинофестиваль объявил свою конкурсную программу, в которую вошел фильм россиянина Кирилла Серебренникова, а также специальный показ фильма Сергея Лозницы о российском вторжении в Украину.

Культура •   •  5444 просмотра
Каннский кинофестиваль обнародовал конкурсную программу, среди фильмов есть и российский

Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян

Секрет необычайно долгой жизни жителей греческого острова Икария кроется в их ежедневном рационе, богатом фасолью, бобовыми, чесноком, цельным зерном, травами, орехами, оливками, оливковым маслом, морской солью, медом, сухофруктами, йогуртом и сырами из козьего или овечьего молока.

Здоровье •   •  7952 просмотра
Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян

Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Новобериславе на Херсонщине: есть пострадавший

48-летний мужчина получил ранения в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Новобериславе Херсонской области.

Война •   •  7010 просмотра
Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Новобериславе на Херсонщине: есть пострадавший

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в направлении Кривого Рога и активности вражеской тактической авиации на востоке.

Война •   •  7563 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

Европейский инвестиционный банк и министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали соглашение о предоставлении дополнительного гранта в размере 5 миллионов евро на модернизацию украинских больниц и ремонт повреждений, вызванных войной.

Экономика •   •  7066 просмотра
ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования

Объем государственного финансирования университетов в Украине будет зависеть от количества студентов, обучающихся по государственному заказу, а также от других критериев, таких как результаты научных исследований, международные рейтинги, уровень трудоустройства выпускников и региональный коэффициент для прифронтовых регионов.

Экономика •   •  6526 просмотра
Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

В оккупированном Мариуполе были слышны взрывы, от которых срабатывали сигнализации автомобилей и дрожали окна, а жители сообщали, что в некоторых районах взрывы были особенно громкими.

Война •   •  7441 просмотра
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский

Нидерланды выделили один миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на восстановление, о чем шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война •   •  9149 просмотра
Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский