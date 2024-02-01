Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok
Киев • УНН
Universal Music удалит свои песни из TikTok после того, как переговоры по ставкам оплаты сорвались.
Universal Music собирается убрать миллионы песен из TikTok после срыва переговоров о платежах, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Этот шаг будет означать, что платформа социальных сетей больше не будет иметь доступа к песням таких артистов, как Тейлор Свифт, The Weeknd и Drake.
Universal обвинила TikTok в "издевательствах" и заявила, что хочет, чтобы платили "часть" той ставки, которую платят другие социальные сети за доступ к ее обширному каталогу.
В TikTok заявили, что Universal представляет "ложный нарратив и риторику".
Музыкальные компании получают роялти, когда их песни воспроизводятся на платформах потокового вещания и социальных сетях.
Хотя TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, имеет более одного миллиарда пользователей, на его долю приходится лишь 1% от общего дохода Universal, говорится в сообщении лейбла.
В "открытом письме к сообществу артистов и авторов песен" Universal, которая контролирует около трети мировой музыки, заявила, что "в конце концов TikTok пытается построить музыкальный бизнес, не платя за музыку справедливую стоимость".
Universal также заявила, что наряду с требованием "соответствующей компенсации нашим артистам и авторам песен" она также обеспокоена "защитой артистов от вредного воздействия ИИ и онлайн-безопасностью пользователей TikTok".
Компания заявила, что прекратит лицензировать свой контент для TikTok, когда истечет срок ее контракта 31 января.
В ответ TikTok заявил: "Печально и разочаровывающе то, что Universal Music Group поставила собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен".
"Несмотря на ложный нарратив и риторику Universal, факт заключается в том, что они решили отказаться от мощной поддержки платформы с более чем миллиардом пользователей, которая является бесплатным средством продвижения и открытия их талантов", - добавили в нем.
Это впервые, когда Universal сделала серьезный шаг по удалению своих песен с платформы технологической фирмы.
Universal занимает доминирующее положение в мировой индустрии звукозаписи. Ему принадлежат права на огромное количество артистов, от Beatles и Rolling Stones до Элтона Джона и Арианы Гранде.
Ему также принадлежат права на Murder on the Dancefloor Софи Эллис-Бекстор, недавно ставшую хитом на TikTok.
Дополнение
В июле прошлого года Warner Music, третья по величине компания звукозаписи в мире, и TikTok заключили новое лицензионное соглашение.
Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok
Universal Music удалит свои песни из TikTok после того, как переговоры по ставкам оплаты сорвались.
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