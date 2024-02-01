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Без Тейлор Свіфт, Drake та The Weeknd: лейбл після зриву переговорів збирається прибрати мільйони пісень з TikTok

Без Тейлор Свіфт, Drake та The Weeknd: лейбл після зриву переговорів збирається прибрати мільйони пісень з TikTok

Київ • УНН

 • 29340 перегляди

Universal Music видалить свої пісні з TikTok після того, як переговори щодо ставок оплати зірвалися.

Universal Music збирається прибрати мільйони пісень із TikTok після зриву переговорів про платежі, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Цей крок означатиме, що платформа соціальних мереж більше не матиме доступу до пісень таких артистів, як Тейлор Свіфт, The Weeknd та Drake.

Universal звинуватила TikTok у "знущаннях" і заявила, що хоче, щоб платили "частину" тієї ставки, яку сплачують інші соціальні мережі за доступ до її великого каталогу.

У TikTok заявили, що Universal представляє "хибний наратив і риторику".

Музичні компанії отримують роялті, коли їхні пісні відтворюються на платформах потокового мовлення та соціальних мережах.

Хоча TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, має понад один мільярд користувачів, на його частку припадає лише 1% від загального доходу Universal, ідеться у повідомленні лейбла.

У "відкритому листі до спільноти артистів та авторів пісень" Universal, яка контролює близько третини світової музики, заявила, що "зрештою TikTok намагається побудувати музичний бізнес, не платячи за музику справедливу вартість".

Universal також заявила, що поряд із вимогою "відповідної компенсації нашим артистам та авторам пісень" вона також стурбована "захистом артистів від шкідливого впливу ШІ та онлайн-безпекою користувачів TikTok".

Компанія заявила, що припинить ліцензувати свій контент для TikTok, коли закінчиться термін її контракту 31 січня.

У відповідь TikTok заявив: "Сумно і розчаровуючи те, що Universal Music Group поставила власну жадібність вище інтересів своїх артистів та авторів пісень".

"Попри хибний наратив і риторику Universal, факт полягає в тому, що вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка є безкоштовним засобом просування та відкриття їх талантів", - додали в ньому.

Це вперше, коли Universal зробила серйозний крок із видалення своїх пісень з платформи технологічної фірми.

Universal займає домінуюче становище у світовій індустрії звукозапису. Йому належать права на величезну кількість артистів, від Beatles і Rolling Stones до Елтона Джона та Аріани Гранде.

Йому також належить права на Murder on the Dancefloor Софі Елліс-Бекстор, що нещодавно стала хітом на TikTok.

Доповнення

У липні минулого року Warner Music, третя за величиною компанія звукозапису у світі, та TikTok уклали нову ліцензійну угоду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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