Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store

Компания Apple удалила WhatsApp и Threads из своего магазина приложений в Китае после того, как ее попросило об этом китайское правительство, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Компания Apple изъяла приложения WhatsApp и Threads из китайского App Store по требованию властей КНР. Оба приложения уже недоступны в Китае с пятницы, 19 марта.

Китайский регулятор Интернета (CAC) и Министерство промышленности и технологий, которое контролирует Интернет в Китае, пока не прокомментировали указанное решение прессе.

Справочно

Страна внимательно следит за своими средствами массовой информации и Интернетом, подчиняясь строгим правилам, которые иногда страдают от определенных проблем. Контент, который представляет государственную политику в плохом свете, подвергается цензуре.

Китайское правительство заблокировало WhatsApp с 2017 года, а его материнскую компанию Meta - с 2009 года. Другие западные медиа-платформы, в частности Gmail, YouTube, Snapchat и Spotify, также подверглись цензуре в Китае. Некоторые пользователи находят способы получить доступ к этим платформам через виртуальные частные сети, но удаление из магазина приложений может помешать этому.

Китай также имеет на своей территории сильных конкурентов с западными социальными сетями и веб-сайтами. WhatsApp в значительной степени вытеснен WeChat, социальной сетью для обмена сообщениями, онлайн-платежей, покупок и бронирования. Приложение есть почти на всех телефонах в стране с полутора миллиардами жителей.

Напомним,

Президент США Джо Байден назвал Китай "ксенофобским" и заявил, что он имеет реальные экономические проблемы. В МИД Китая ответили, что до сих пор непонятно эти слова "касаются Китая или самих США".

TikTok заблокировал 24 враждебных канала, которые распространяли российскую пропаганду и ложную информацию об Украине, в том числе каналы беглецов из Украины.