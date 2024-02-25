TikTok сделали музыку еще доступнее по всему миру, в частности в Украине
Киев • УНН
TikTok представляет новую функцию "Добавить к музыке", которая позволяет пользователям сохранять песни, услышанные на видеоплатформе, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music, делая музыку более доступной по всему миру, в том числе и в Украине.
TikTok анонсирует приложение "Добавить к музыке" - новую функцию, которая даст возможность сохранять песни, в сервисах потоковой передачи музыки на свой выбор, таких как Spotify и Apple Music.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsroom Tiktok.
Контекст
Несмотря на постоянные споры с основными правообладателями, TikTok развернул функцию сохранения треков в плейлисты на популярных стриминговых сервисах мира. Функция доступна в 150 странах мира, среди которых Украина.
Детали
Соответствующая функция будет отображаться в виде кнопки с надписью "Добавить песню" возле названия композиции внизу видео TikTok в ленте "Для вас", приглашая пользователей сохранить песню в сервисе потоковой передачи музыки по их выбору. Когда пользователь* впервые нажимает кнопку "Добавить песню", он может сохранить ее в любимой службе потоковой передачи музыки.
Композиция будет сохранена в списке воспроизведения по умолчанию в выбранной службе потоковой передачи музыки.
Пользователи также могут добавить трек в новый или уже созданный список воспроизведения. После первого использования функции "Добавить в музыкальное приложение" выбранное музыкальное приложение станет службой потоковой передачи музыки по умолчанию для последующего сохранения треков.
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Как отмечается, пользователи могут в любой момент изменить услугу потоковой передачи музыки по умолчанию в настройках. Также можно воспользоваться функцией "Добавить в музыкальное приложение" со страницы звуковых сведений исполнителя.
В дополнение к функции "Добавить в музыкальное приложение", TikTok активно инвестирует в инициативы, связанные с музыкой. В прошлом году платформа представила "Аккаунты артистов", предназначенные для музыкантов, и запустила программу открытия новых артистов под названием Elevate. Кроме того, в 2022 году материнская компания TikTok, ByteDance, представила платформу для дистрибуции музыки SoundOn.
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В 2023 году видеоплатформа также представила платформу для создания музыки на основе искусственного интеллекта под названием Ripple.
Напомним,
Европейский парламент призывает к реформе рынка стриминговой музыки, чтобы обеспечить справедливую оплату труда авторов и исполнителей. Предложенный проект закона ЕС может обязать платформы повысить прозрачность своих алгоритмов и инструментов рекомендаций.
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контентав соответствии с Законом о цифровых услугах.
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TikTok сделали музыку еще доступнее по всему миру, в частности в Украине
TikTok представляет новую функцию "Добавить к музыке", которая позволяет пользователям сохранять песни, услышанные на видеоплатформе, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music, делая музыку более доступной по всему миру, в том числе и в Украине.
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