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Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 10:41  •  10511 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.

Беспилотники украинского производства составляют 90% всех БпЛА, которые используют на фронте Силы обороны. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% сегодня всех БпЛА, которые используются на поле боя, это БпЛА, которые производятся в Украине. Это очень важно, и важно понимать, что над этим работает большая команда чиновников и команда бизнеса, общественного сектора

- сказал Федоров.

Он добавил, что в прошлом году удалось принять более 20 нормативно-правовых актов, которые создали лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире.

Дополнение

Федоров заявил, что в этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, помимо других разновидностей БпЛА.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Федоров: 90% всіх дронів, які Україна використовує на полі бою, - вітчизняного виробництва
Fedorov: 90% of all drones used by Ukraine on the battlefield are of domestic production
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Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.

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