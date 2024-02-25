Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Беспилотники украинского производства составляют 90% всех БпЛА, которые используют на фронте Силы обороны. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% сегодня всех БпЛА, которые используются на поле боя, это БпЛА, которые производятся в Украине. Это очень важно, и важно понимать, что над этим работает большая команда чиновников и команда бизнеса, общественного сектора - сказал Федоров.

Он добавил, что в прошлом году удалось принять более 20 нормативно-правовых актов, которые создали лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире.

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Федоров заявил, что в этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов, помимо других разновидностей БпЛА.