Федоров: 90% всіх дронів, які Україна використовує на полі бою, - вітчизняного виробництва
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр України Федоров заявив, що 90% безпілотників, які зараз використовуються Збройними силами України в конфлікті, є вітчизняного виробництва.
Безпілотники українського виробництва становлять 90% усіх БпЛА, які використовують на фронті Сили оборони. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БпЛА, які використовуються на полі бою, це БпЛА, які виробляються в Україні. Це дуже важливо, і важливо розуміти, що над цим працює велика команда урядовців та команда бізнесу, громадського сектору
Він додав, що минулого року вдалося ухвалити понад 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямку військових технологій у світі.
Доповнення
Федоров заявив, що цього року буде виготовлено понад мільйон FVP-дронів, окрім інших різновидів БпЛА.