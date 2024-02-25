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Федоров: 90% всіх дронів, які Україна використовує на полі бою, - вітчизняного виробництва

Київ • УНН

 • 24479 перегляди

Віце-прем'єр-міністр України Федоров заявив, що 90% безпілотників, які зараз використовуються Збройними силами України в конфлікті, є вітчизняного виробництва.

Федоров: 90% всіх дронів, які Україна використовує на полі бою, - вітчизняного виробництва

Безпілотники українського виробництва становлять 90% усіх БпЛА, які використовують на фронті Сили оборони. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БпЛА, які використовуються на полі бою, це БпЛА, які виробляються в Україні. Це дуже важливо, і важливо розуміти, що над цим працює велика команда урядовців та команда бізнесу, громадського сектору

- сказав Федоров.

Він додав, що минулого року вдалося ухвалити понад 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямку військових технологій у світі.

Доповнення

Федоров заявив, що цього року буде виготовлено понад мільйон FVP-дронів, окрім інших різновидів БпЛА.

Павло Башинський

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