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TikTok зробили музику ще доступнішою по всьому світу, зокрема в Україні

Київ • УНН

 • 26379 перегляди

TikTok представляє нову функцію "Додати до музики", яка дозволяє користувачам зберігати пісні, почуті на відеоплатформі, на музичних стрімінгових сервісах, таких як Spotify та Apple Music, роблячи музику більш доступною по всьому світу, в тому числі і в Україні.

TikTok зробили музику ще доступнішою по всьому світу, зокрема в Україні

TikTok анонсує додаток "Додати до музики" — нову функцію, яка дасть можливість зберігати пісні, у сервісах потокового передавання музики на свій вибір, таких як Spotify та Apple Music.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Newsroom Tiktok.

Контекст

Незважаючи на постійні суперечки з основними правовласниками, TikTok розгорнув функцію збереження треків у плейлисти на популярних стримінгових сервісах світу. Функція доступна у 150 країнах світу, серед яких Україна.

Деталі

Відповідна функція відображатиметься у вигляді кнопки з написом "Додати пісню" біля назви композиції внизу відео TikTok у стрічці "Для вас", запрошуючи користувачів зберегти пісню в сервісі потокового передавання музики за їхнім вибором. Коли користувач* вперше натискає кнопку "Додати пісню", він може зберегти її в улюбленій службі потокового передавання музики.

Композицію буде збережено в списку відтворення за замовчуванням у вибраній службі потокового передавання музики.

Користувачі також можуть додати трек до нового або вже створеного списку відтворення. Після першого використання функції "Додати до музичної програми" вибрана музична програма стане службою потокового передавання музики за замовчуванням для подальшого збереження треків.

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Як зазначається, користувачі можуть будь-коли змінити послугу потокової передачі музики за умовчанням у налаштуваннях. Також можна скористатися функцією "Додати до музичного додатку" зі сторінки звукових відомостей виконавця.

На додаток до функції "Додати в музичний додаток", TikTok активно інвестує в ініціативи, пов'язані з музикою. Минулого року платформа представила "Акаунти артистів", призначені для музикантів, і запустила програму відкриття нових артистів під назвою Elevate. Крім того, у 2022 році материнська компанія TikTok, ByteDance, представила платформу для дистрибуції музики SoundOn.

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У 2023 році відеоплатформа також представила платформу для створення музики на основі штучного інтелекту під назвою Ripple.

Нагадаємо

Європейський парламент закликає до реформи ринку стрімінгової музики, щоб забезпечити справедливу оплату праці авторів і виконавців. Запропонований проект закону ЄС може зобов'язати платформи підвищити прозорість своїх алгоритмів та інструментів рекомендацій.

ЄС розпочинає розслідування щодо TikTok у зв'язку з можливими порушеннями правил захисту дітей та шкідливого контенту відповідно до Закону про цифрові послуги.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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