Потокове аудіо: Європарламент закликає до справедливої оплати музикантів
Київ • УНН
Європейський парламент закликає до реформи ринку стрімінгової музики, щоб забезпечити справедливу оплату праці авторів і виконавців. Запропонований проект закону ЄС може зобов'язати платформи підвищити прозорість своїх алгоритмів та інструментів рекомендацій.
Більшість авторів і виконавців наразі отримують дуже низьку платню з огляду на ринок потокового передавання музики. Європарламент хоче реформувати ринок стрімінгової музики, передає УНН із посиланням на Deutschlandfunk.
Деталі
Розподіл доходів від потокового музичного ринку в даний час призводить до того, що більшість авторів і виконавців живуть на дуже низькі доходи, засудили в середу депутати Європарламенту.
Європейський парламент пропонує, щоб винагорода регулювалася більш суворо: проект закону ЄС повинен зобов'язати платформи зробити свої алгоритми та інструменти рекомендацій прозорими.
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У (необов'язковій) резолюції, прийнятій 532 голосами проти 61, при 33, що втрималися, обрані представники наполягають на створенні правової бази для сектора потокового передавання музики.
Крім того, депутати Європарламенту пропонують маркувати пісні, створені штучним інтелектом (ШІ). Вони також посилаються на дослідження, які показують, що доходи від стрімінгового бізнесу в першу чергу приносять користь великим лейблам та окремим популярним виконавцям.
Нагадаємо
Глобальний обсяг потокової музики у 2023 році зріс до 7,1 трлн; аудіопотоки на вимогу досягли рекордних 4 трлн., що на 33,7% більше, ніж у попередньому році.
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