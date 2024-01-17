Підтримка Єврокомісії рішення розпочати скринінг українського законодавства – важливий етап на шляху України до ЄС – Шмигаль

Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства. Це ще один важливий етап на шляху України до членства в ЄС. Про це заявив прем’єр –міністр Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Ще один важливий етап на шляху України до членства в Європейському Союзі. Сьогодні Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки. Минулого року, аби підготуватися до цього процесу, ми провели селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС - написав Шмигаль у Telegram.

Також він повідомив, що ще визначено майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.

За його словами, уряд постійно працює над тим, щоб наблизити українське законодавство до європейського, щоб стати частиною європейської родини.

"І в ЄС бачать прогрес у цій роботі", - написав прем’єр.

Доповнення

Напередодні голова держави Володимир Зеленький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовились розпочати скринінг українського законодавства для практичного початку переговорів про вступ до ЄС.