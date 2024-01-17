Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль
Киев • УНН
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европейская комиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства, что является значительным шагом на пути к членству в ЕС.
Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства. Это еще один важный этап на пути Украины к членству в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Еще один важный этап на пути Украины к членству в Европейском Союзе. Сегодня Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки. В прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, мы провели селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС
Также он сообщил, что еще определено почти 2,8 тысячи актов, которые подлежат дальнейшей имплементации.
По его словам, правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить украинское законодательство к европейскому, чтобы стать частью европейской семьи.
"И в ЕС видят прогресс в этой работе", - написал премьер.
Дополнение
Накануне глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать скрининг украинского законодательства для практического начала переговоров о вступлении в ЕС.
Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европейская комиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства, что является значительным шагом на пути к членству в ЕС.
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