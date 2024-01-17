Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль

Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства. Это еще один важный этап на пути Украины к членству в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Еще один важный этап на пути Украины к членству в Европейском Союзе. Сегодня Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки. В прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, мы провели селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС - написал Шмыгаль в Telegram.

Также он сообщил, что еще определено почти 2,8 тысячи актов, которые подлежат дальнейшей имплементации.

По его словам, правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить украинское законодательство к европейскому, чтобы стать частью европейской семьи.

"И в ЕС видят прогресс в этой работе", - написал премьер.

Дополнение

Накануне глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начать скрининг украинского законодательства для практического начала переговоров о вступлении в ЕС.