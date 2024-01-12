Світова музична індустрія досягла нового рекорду: понад 4 трильйони прослуховувань у 2023 році

Загальна кількість потоків пісень на вимогу (аудіо + відео) зросла на 33,7% у 2023 році й досягла 7,1 трильйона порівняно з 5,3 трильйона потоків пісень на вимогу у 2022 році. Зростання відбулося в основному за рахунок аудіопослуг на вимогу, загальна кількість яких склала 4,1 мільярда потоків.

Про це повідомляє ринковий монітор Luminate (раніше MRC Data / Nielsen Music), передає УНН.

Деталі

Музичний звіт Luminate за 2023 рік демонструє значне зростання глобальних музичних потоків. Йдеться про досягнення 7,1 трильйона аудіо- та відеопотоків, що на 33,7% більше, ніж у минулому 2023 році. Також, згідно зі звітом, глобальні аудіопотоки за запитом у 2023 році досягли позначки в 4 трильйони, - подібний результат в межах одного року зафіксований вперше. Згідно зі звітом Luminate, у 2023 році кількість потоків аудіопісень на вимогу зросла на 22,3% до 4,1 трильйона у 2023 році. Для порівняння у 2022 році - 3,4 трильйона.

Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн

Luminate підкреслює мінливу динаміку музичного ландшафту: у 2023 році було прослухано 436 000 треків понад мільйон разів, порівняно з 373,5 000 роком раніше. Однак понад 45,6 мільйонів треків не транслювалися.

Доповнення

Згідно з підрахунками Luminate, у 2023 році 152,2 мільйона треків транслювалися менше ніж 1000 разів. Це становить дивовижні 82,7% усіх аудіо ISRC, відстежених для цього дослідження.

Ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла природною смертю: висновок суду

У цьому звіті також наголошується на зростаючому впливі потокового передавання на музичні жанри, із помітним збільшенням потоків латиноамериканської музики та жанру "World", при цьому, наприклад у США, R&B/Hip-Hop залишається найбільшим жанром, - на нього припадає 25,5% споживання.

Брітні Спірс повідомила, що "ніколи не хоче повертатися в музичну індустрію"