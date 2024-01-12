Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год
Глобальный объем потоковой музыки вырос до 7,1 трлн в 2023 году, а аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн. Это на 33,7% больше, чем в предыдущем году.
В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций
В ГУР МОУ заявляют, что 460 тыс. российских военных в Украине недостаточно для полномасштабных наступательных операций
россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов
россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.
Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД
Более 5 000 транспортных средств было перерегистрировано с помощью новой услуги в "Дії", запущенной 20 декабря.
Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"
Иран осуждает удары США и Великобритании по Йемену как нарушение суверенитета и призывает международное сообщество к действиям для предотвращения региональной нестабильности.
В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко
По словам представителя пограничной службы Андрея Демченко, россия пытается проникнуть в Украину диверсионными группами, особенно в Сумской области.
FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине
ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для утверждения помощи в 50 млрд евро Украине.
Отключение света должникам: в Yasno рассказали с кого начнут
Должникам Киева и Днепропетровской области отключат электроэнергию за неуплаченные счета на общую сумму более 600 миллионов гривен.
Северная Корея отрицает использование Россией ракет корейского производства в войне против Украины
Северная Корея отрицает предоставление ракет России для использования в Украине, считая обвинения США тактикой подрыва международного мира.
Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов
Дефицит торгового баланса Украины в 2023 году вырос до 27,5 млрд долл. , что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом