Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год

Общее количество потоков песен по требованию (аудио + видео) выросло на 33,7% в 2023 году и достигло 7,1 триллиона по сравнению с 5,3 триллиона потоков песен по требованию в 2022 году. Рост произошел в основном за счет аудиоуслуг по требованию, общее количество которых составило 4,1 миллиарда потоков.

Об этом сообщает рыночный монитор Luminate (ранее MRC Data / Nielsen Music), передает УНН.

Детали

Музыкальный отчет Luminate за 2023 год демонстрирует значительный рост глобальных музыкальных потоков. Речь идет о достижении 7,1 триллиона аудио- и видеопотоков, что на 33,7% больше, чем в прошлом 2023 году. Также, согласно отчету, глобальные аудиопотоки по запросу в 2023 году достигли отметки в 4 триллиона, - подобный результат в пределах одного года зафиксирован впервые. Согласно отчету Luminate, в 2023 году количество потоков аудиопесен по запросу выросло на 22,3% до 4,1 триллиона в 2023 году. Для сравнения в 2022 году - 3,4 триллиона.

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Luminate подчеркивает изменчивую динамику музыкального ландшафта: в 2023 году было прослушано 436 000 треков более миллиона раз, по сравнению с 373,5 000 годом ранее. Однако более 45,6 миллионов треков не транслировались.

Дополнение

Согласно подсчетам Luminate, в 2023 году 152,2 миллиона треков транслировались менее 1000 раз. Это составляет удивительные 82,7% всех аудио ISRC, отслеженных для этого исследования.

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В этом отчете также отмечается растущее влияние потоковой передачи на музыкальные жанры, с заметным увеличением потоков латиноамериканской музыки и жанра "World", при этом, например в США, R&B/Hip-Hop остается крупнейшим жанром, - на него приходится 25,5% потребления.

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