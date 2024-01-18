Потоковое аудио: Европарламент призывает к справедливой оплате музыкантов
Киев • УНН
Европейский парламент призывает к реформе рынка стриминговой музыки, чтобы обеспечить справедливую оплату труда авторов и исполнителей. Предложенный проект закона ЕС может обязать платформы повысить прозрачность своих алгоритмов и инструментов рекомендаций.
Большинство авторов и исполнителей сейчас получают очень низкую плату, учитывая рынок потоковой передачи музыки. Европарламент хочет реформировать рынок стриминговой музыки, передает УНН с ссылкой на Deutschlandfunk.
Детали
Распределение доходов от потокового музыкального рынка в настоящее время приводит к тому, что большинство авторов и исполнителей живут на очень низкие доходы, осудили в среду депутаты Европарламента.
Европейский парламент предлагает, чтобы вознаграждение регулировалось более строго: проект закона ЕС должен обязать платформы сделать свои алгоритмы и инструменты рекомендаций прозрачными.
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В (необязательной) резолюции, принятой 532 голосами против 61, при 33 воздержавшихся, избранные представители настаивают на создании правовой базы для сектора потоковой передачи музыки.
Кроме того, депутаты Европарламента предлагают маркировать песни, созданные искусственным интеллектом (ИИ). Они также ссылаются на исследования, которые показывают, что доходы от стримингового бизнеса в первую очередь приносят пользу крупным лейблам и отдельным популярным исполнителям.
Напомним,
Глобальный объем потоковой музыки в 2023 году вырос до 7,1 трлн; аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн, что на 33,7% больше, чем в предыдущем году.
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