Потоковое аудио: Европарламент призывает к справедливой оплате музыкантов

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 23115 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 43631 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 117122 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 151183 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124494 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120219 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 152682 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116354 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122825 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130568 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 68982 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 84774 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 35031 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 101994 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 73731 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 117115 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 151176 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 112911 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120054 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 152677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 142900 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150566 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155068 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153205 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 156328 просмотра
Актуальное
Потоковое аудио: Европарламент призывает к справедливой оплате музыкантов

Потоковое аудио: Европарламент призывает к справедливой оплате музыкантов

Киев • УНН

 • 26239 просмотра

Европейский парламент призывает к реформе рынка стриминговой музыки, чтобы обеспечить справедливую оплату труда авторов и исполнителей. Предложенный проект закона ЕС может обязать платформы повысить прозрачность своих алгоритмов и инструментов рекомендаций.

Большинство авторов и исполнителей сейчас получают очень низкую плату, учитывая рынок потоковой передачи музыки. Европарламент хочет реформировать рынок стриминговой музыки, передает УНН с ссылкой на Deutschlandfunk.

Детали

Распределение доходов от потокового музыкального рынка в настоящее время приводит к тому, что большинство авторов и исполнителей живут на очень низкие доходы, осудили в среду депутаты Европарламента.

Европейский парламент предлагает, чтобы вознаграждение регулировалось более строго: проект закона ЕС должен обязать платформы сделать свои алгоритмы и инструменты рекомендаций прозрачными.

Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль17.01.24, 13:57 • 24459 просмотров

В (необязательной) резолюции, принятой 532 голосами против 61, при 33 воздержавшихся, избранные представители настаивают на создании правовой базы для сектора потоковой передачи музыки.

Кроме того, депутаты Европарламента предлагают маркировать песни, созданные искусственным интеллектом (ИИ). Они также ссылаются на исследования, которые показывают, что доходы от стримингового бизнеса в первую очередь приносят пользу крупным лейблам и отдельным популярным исполнителям.

Напомним,

Глобальный объем потоковой музыки в 2023 году вырос до 7,1 трлн; аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн, что на 33,7% больше, чем в предыдущем году.

Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году14.01.24, 00:10 • 33936 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы