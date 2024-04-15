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Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.
В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами
У побережья северной Бразилии была найдена лодка с разложенными телами, что стало поводом для расследования федеральных властей.
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив как минимум до понедельника и изменила маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Израилем, Иорданией и Ираком на фоне эскалации напряженности после нападения Ирана на Израиль.
В Днепре слышны звуки взрывов
В Днепре, Украина, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе баллистического оружия с востока.
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске
Украина нанесла удар по российскому военному штабу в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, нанеся мощный удар по возможностям командования и контроля России в регионе.
WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана
По словам неназванных западных чиновников, Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.
Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи
Представитель Израиля в ООН вспомнил слова Зеленского о том, что действия Ирана и России представляют угрозу для мира, и призвал Совет Безопасности прислушаться к тревожному звонку президента Украины.
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты
Пять собак-терапевтов начали работать в аэропорту Стамбула, чтобы помочь снять стресс у тревожных пассажиров, позволяя им взаимодействовать со специально обученными собаками в определенные часы.
Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка
Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из ветровых и солнечных электростанций из-за избытка электроэнергии, вызванного солнечной и ветреной погодой на фоне низкого спроса в выходные дни.
Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон
На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за пакет помощи Израилю после иранской атаки, и деньги для Украины могут быть включены в этот пакет, сообщил пресс-секретарь Конгресса Майк Джонсон.