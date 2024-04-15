Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify работает над инструментами микширования, которые позволят пользователям ремиксовать песни в потоковом сервисе. Об этом пишет TechCrunch, передает УНН.

Детали

Хотя любители музыки используют такие программы, как Adobe Audition или Ableton Live, чтобы создавать миксы своих любимых песен, новые возможности позволят людям делать это непосредственно в Spotify.

Снимки экрана показывают, что инструменты микширования будут доступны по новому премиум-уровню подписки "Music Pro".

Об этой новости первой сообщила газета The Wall Street Journal, источники которой утверждают, что обсуждение инструментов еще рано, а лицензионные соглашения еще не разработаны.

Представитель Spotify сказал TechCrunch, что компания постоянно ищет идеи по улучшению своих предложений продуктов и предоставлению ценности своим пользователям, но не комментирует предположения о новых функциях.

Дополнение

На скриншотах, предоставленных TechCrunch, код приложения ссылается на различные инструменты микширования, которые позволят пользователям "развивать свои навыки ди-джея с помощью различных стилей переходов, чтобы создать окончательный микс".

Инструменты также позволят пользователям "устанавливать диапазон темпа для вашего микса и "устанавливать атмосферу для вашего микса", фильтруя по "жанрам, настроениям, видам деятельности и т.д.".

Код предусматривает, что пользователи смогут создавать ремиксы песен в соответствии с определенным сценарием.

Теоретически вы можете создать бодрую, ускоренную версию более медленной песни, чтобы создать ремикс для прослушивания во время тренировки. пишет издание

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