Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

Сервис Spotify сообщил, что в прошлом году он выплатил более 9 млрд долларов роялти. Эта сумма выросла почти втрое за последние шесть лет, пишет УНН со ссылкой на отчет "Loud and Clear".

Детали

В 2023 году более 1 млн долларов роялти получили 1250 исполнителей за свои записи и публикации. Также, 11 600 исполнителей заработали более 100 тысяч долларов, а 66 тысяч - более 10 тысяч долларов. Эти цифры почти утроились с 2017 года.

Более половины из этих 66 тысяч артистов происходят из стран, где английский язык не является основным. Среди других языков, кроме английского, на Spotify лидируют испанский, немецкий, португальский, французский и корейский. В то же время языки, такие как хинди, индонезийский, панджаби, тамильский и греческий, значительно распространились на стриминговом сервисе в 2023 году.

Как указано в отчете, в 2023 году впервые в истории каталоги DIY-исполнителей и исполнителей, подписанных на независимые студии звукозаписи, обеспечили около половины всех доходов, полученных на Spotify, что составило 4,5 млрд долларов. Эта сумма в 4 раза больше, чем в 2017 году.

Также в отчете говорится о том, что в течение последних двух лет Spotify выплатил почти 4 млрд долларов владельцам прав на публикацию контента, которые представляют авторов песен.

Напомним

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Sunday Times, Украина обратилась к сервису Spotify с просьбой удалить из своих каталогов российских исполнителей, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина.