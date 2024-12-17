SoundCloud запускает новый бюджетный план для музыкантов за $39 в год
Киев • УНН
SoundCloud представил новый тарифный план Artist стоимостью $39 в год для музыкантов. План включает возможности монетизации, дистрибуции и AI-мастеринга с определенными ограничениями.
SoundCloud объявили о новом более дешевом платном плане для артистов под названием Artist, а свой план Next Pro переименовал в Artist Pro, пишет УНН со ссылкой на TechChurnch.
Детали
Новый план будет стоить 39 долларов в год и накладывать определенные ограничения на такие функции, как расширение дорожек, распространение, монетизация и овладение искусственным интеллектом.
Исполнители, которые подписались на этот план, получат 3 часа такое количество композиций, какое им захочется - это такой же лимит, как и в бесплатном плане.
Также исполнители получат возможность усилить новые треки, чтобы получить более 100 слушателей. SoundCloud также можно использовать как способ распространения и монетизации треков на других платформах, включая Spotify, Apple Music, YouTube и TikTok.
Исполнители получат 100% гонораров за воспроизведение в SoundCloud, а также будут сохранять прибыль от других платформ. Обе эти функции доступны для двух дорожек в месяц для базового плана.
Кроме того, пользователи смогут заменять три трека в месяц без потери статистики, воспроизведений, отметок «нравится» или комментариев. Исполнители также получат кредит на освоение одного трека в месяц с помощью инструментов SoundCloud.
Новый базовый план будет широко доступным после его пилотирования в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.
Напомним
Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.