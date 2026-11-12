В ЕС назвали перебои в работе Starshield на Украине «крайне тревожными»

Фото иллюстративное

В ЕС назвали сообщения о перебоях в работе Starshield в Украине «крайне тревожными» и заявили, что, если они подтвердятся, это будет «неприемлемо», передает УНН.

Это уже не впервые Украина сталкивается с перебоями в работе Starshield. Эти сообщения вызывают глубокую обеспокоенность, и если они подтвердятся — это неприемлемо - подчеркнул представитель ЕС по вопросам технологий Томас Ренье.

По его словам, компания SpaceX должна придерживаться последовательного подхода в предоставлении своих услуг Украине.

Работу сервисов Starshield необходимо срочно восстановить, чтобы украинские военные оставались на связи, а страна могла защищать своих граждан и свою территорию - резюмировал Ренье.

Ограничения Starshield мешают перехватывать российские дроны — Зеленский

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на ТОТ Украины действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.