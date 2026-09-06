Украину накроют дожди и сильный ветер: прогноз на 6 сентября
Киев • УНН
6 сентября в большинстве западных и северных областей ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с. Температура днем — 14–27°.
В воскресенье, 6 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются умеренные дожди в большинстве западных и северных областей, днём и на юго-западе страны местами небольшие дожди, в южных областях местами грозы.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в Украине, кроме северо-востока, днём порывы 15–20 м/с. Температура днём 14–19°; на юге и юго-востоке страны 22–27°
В Киеве и области 2 сентября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура +17°...+19°.
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