Украину накроют дожди и сильный ветер: прогноз на 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидаются умеренные дожди в большинстве западных и северных областей, днём и на юго-западе страны местами небольшие дожди, в южных областях местами грозы.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в Украине, кроме северо-востока, днём порывы 15–20 м/с. Температура днём 14–19°; на юге и юго-востоке страны 22–27° — говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 сентября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура +17°...+19°.

Планета размером с Юпитер пережила гибель своей звезды