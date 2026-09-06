Україну накриють дощі та сильний вітер: прогноз на 6 вересня
Київ • УНН
6 вересня у більшості західних і північних областей очікуються дощі та пориви вітру до 20 м/с. Температура вдень - 14-27°.
У неділю, 6 вересня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, очікуються помірні дощі, в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, у південних областях місцями грози.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 14-19°; на півдні та південному сході країни 22-27°
У Києві та області 2 вересня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура +17°...+19°.
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