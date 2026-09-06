Україну накриють дощі та сильний вітер: прогноз на 6 вересня

$44.7351.94
ukenru
5 вересня, 22:37 • 20633 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 24606 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 18611 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 19982 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 29907 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 26850 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 21840 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 20994 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 18716 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
5 вересня, 05:59 • 16197 перегляди
росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучанняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
65%
745мм
Популярнi новини
Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ Заїця, а також визнав п'ять ключових завдань5 вересня, 19:10 • 9056 перегляди
Mercedes-Benz пригрозив закрити завод у Німеччині та перенести виробництво5 вересня, 19:25 • 14288 перегляди
путін заявив, що планує обговорити з Віткоффом та Кушнером "усі модальності" врегулювання війни в Україні5 вересня, 19:58 • 6642 перегляди
Переговори путіна з Віткоффом і Кушнером завершені: тривали понад три годиниPhotoVideo5 вересня, 20:31 • 8944 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto01:20 • 6306 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 61225 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 69418 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 59013 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 53762 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 61535 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 24795 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 23786 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 35622 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 54557 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 50636 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild
The Times
Техніка

Україну накриють дощі та сильний вітер: прогноз на 6 вересня

Київ • УНН

 • 726 перегляди

6 вересня у більшості західних і північних областей очікуються дощі та пориви вітру до 20 м/с. Температура вдень - 14-27°.

Україну накриють дощі та сильний вітер: прогноз на 6 вересня

У неділю, 6 вересня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікуються помірні дощі, в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, у південних областях місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 14-19°; на півдні та південному сході країни 22-27°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 вересня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура +17°...+19°.

Планета розміром з Юпітер пережила загибель своєї зірки11.07.26, 23:25 • 4837 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Гроза
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ