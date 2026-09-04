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Готовьте зонтики — какая погода ожидается в Украине на выходных

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

В большинстве областей ожидаются дожди, грозы и сильный западный ветер. К 7 сентября температура днём снизится до 15–23°.

Готовьте зонтики — какая погода ожидается в Украине на выходных

Украину в выходные ожидают дожди, грозы и снижение температуры, осадки прекратятся лишь в понедельник, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В выходные в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, местами грозы, днем порывы западного ветра 15-20 м/с; в понедельник прекращение осадков 

- сообщают синоптики.

Температура в ближайшую ночь 12-17°, завтра днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны до 30°; 06-07 сентября снижение температуры ночью до 7-14°, днем до 15-23°, на юге страны до 25°.

Осень начнётся с контрастной погоды - синоптик дала прогноз01.09.26, 09:00 • 4194 просмотра

Антонина Туманова

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