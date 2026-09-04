Готуйте парасольки - яка погода очікується в Україні на вихідних
Київ • УНН
У більшості областей очікуються дощі, грози й сильний західний вітер. До 7 вересня температура вдень знизиться до 15–23°.
Україну на вихідних чекають дощі, грози та зниження температури, опади припиняться лише у понеділок, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У вихідні в більшості областей невеликі та помірні дощі, місцями грози, вдень пориви західного вітру 15-20 м/с; в понеділок припинення опадів
Температура найближчої ночі 12-17°, завтра вдень 22-27°, на півдні і південному сході країни до 30°; 06-07 вересня зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°.
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