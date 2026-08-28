До +31° и местами дожди из-за атмосферного фронта - прогноз погоды на 28 августа
Киев • УНН
Атмосферный фронт принесёт дожди и грозы на юг и юго-восток Украины. Днём температура достигнет 31° на Закарпатье.
Погоду в Украине 28 августа будут определять атмосферный фронт с Чёрного моря и влияние антициклона; на части территории страны ожидаются дожди, температура воздуха местами несколько повысится и достигнет 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
28 августа атмосферный фронт с Чёрного моря обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами и грозами на юге и юго-востоке страны, ночью также в большинстве центральных областей. Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона с северного направления от Украины. С северо-востока к нам продолжит поступать прохладный воздух
По прогнозу, сегодня переменная облачность.
На юге и юго-востоке страны, ночью и в большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с, на юге и юго-востоке страны днём местами порывы 15–20 м/с.
Температура ночью 9–14°, на юге, юго-востоке 13–18°; днём 21–26°, в Закарпатье до 31°.
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