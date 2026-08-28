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До +31° і місцями дощі через атмосферний фронт - прогноз погоди на 28 серпня

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Атмосферний фронт принесе дощі й грози на південь та південний схід України. Вдень температура сягне 31° на Закарпатті.

До +31° і місцями дощі через атмосферний фронт - прогноз погоди на 28 серпня

Погоду в Україні 28 серпня зумовлять атмосферний фронт з Чорного моря і вплив антициклону, на частині території країни очікуються дощі, температура повітря місцями дещо підвищиться і сягатиме 31 градуса тепла, зазначили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

28 серпня атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди і з грозами на півдні та південному-сході країни, вночі також у більшості центральних областей. Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону з північного напрямку від України. З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря

- вказали синоптики.

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.

На півдні та південному-сході країни, вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні, південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

Приплив води до Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму - Укргідрометцентр27.08.26, 08:56 • 6286 переглядiв

Юлія Шрамко

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