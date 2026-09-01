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Первые осенние дожди идут в Украину — ждать ли похолодания

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

В Украине ожидаются осенние дожди, местами грозы. Днём температура достигнет 22–27°, на Закарпатье и юге — до 31°.

Первые осенние дожди идут в Украину — ждать ли похолодания

В Украину идут первые осенние дожди, но похолодания пока не ожидается, температура достигнет 22-27°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Прикарпатье, в большинстве центральных, ночью и в северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков; в четверг и пятницу в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы 

- говорится в сообщении.

По словам синоптиков, температура ночью 8-15°; днем 22-27°, на Закарпатье и юге страны до 31°.

Осень начнётся с контрастной погоды - синоптик дала прогноз01.09.26, 09:00 • 2862 просмотра

Антонина Туманова

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