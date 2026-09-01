$44.520.0351.640.24
ukenru
13:32 • 3234 перегляди
Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання
11:04 • 11156 перегляди
Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави
Ексклюзив
10:30 • 11248 перегляди
Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВАPhoto
10:17 • 9172 перегляди
Як виглядає багатоповерхівка в Києві після удару БПЛА рф 1 вересня - фоторепортажPhoto
10:16 • 9088 перегляди
ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас
10:00 • 10027 перегляди
Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро
Ексклюзив
09:05 • 15131 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
1 вересня, 08:19 • 10785 перегляди
До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік
1 вересня, 06:19 • 11703 перегляди
810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області
1 вересня, 04:51 • 15693 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4.3м/с
50%
747мм
Популярнi новини
День, який змінив світ – рівно 87 років тому розпочалася Друга світова війна1 вересня, 04:44 • 4664 перегляди
Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico1 вересня, 04:58 • 5214 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 22827 перегляди
Алжир готує смертну кару за підпал на тлі лісових пожеж - Bloomberg1 вересня, 06:51 • 3948 перегляди
путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні1 вересня, 07:25 • 6608 перегляди
Публікації
Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря Photo13:43 • 1486 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
Ексклюзив
09:05 • 15129 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 22928 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 26621 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 41865 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 17774 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 16383 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 16610 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 38008 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 37874 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Соціальна мережа
Brent
Financial Times

Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання

Київ • УНН

 • 3258 перегляди

В Україні очікують осінні дощі, місцями грози. Вдень температура сягатиме 22–27°, на Закарпатті та півдні — до 31°.

Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання

В Україну йдуть перші осінні дощі, але похолодання наразі не очікують, температура сягатиме 22-27°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра на Прикарпатті, в більшості центральних, вночі і північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; у четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози 

- йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, температура вночі 8-15°; вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 31°.

Осінь розпочнеться з контрастної погоди - синоптик дала прогноз01.09.26, 09:00 • 2904 перегляди

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Гроза
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Україна