Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання
Київ • УНН
В Україні очікують осінні дощі, місцями грози. Вдень температура сягатиме 22–27°, на Закарпатті та півдні — до 31°.
В Україну йдуть перші осінні дощі, але похолодання наразі не очікують, температура сягатиме 22-27°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра на Прикарпатті, в більшості центральних, вночі і північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; у четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози
За словами синоптиків, температура вночі 8-15°; вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 31°.
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