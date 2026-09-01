Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання

В Україну йдуть перші осінні дощі, але похолодання наразі не очікують, температура сягатиме 22-27°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра на Прикарпатті, в більшості центральних, вночі і північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; у четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози - йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, температура вночі 8-15°; вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 31°.

Осінь розпочнеться з контрастної погоди - синоптик дала прогноз