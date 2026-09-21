Украину накроют дожди и грозы - прогноз погоды на 21 сентября

Дожди и грозы ожидаются в Украине 21 сентября, на западе прогнозируют порывы ветра, днём до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, днём в Украине, кроме крайнего востока, дожди; на Закарпатье, в большинстве южных и центральных областей местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, днём в западных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 10–15°, на юге страны до 18°; днём в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях 14–19°, на остальной территории 21–26°.

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