Україну накриють дощі та грози - прогноз погоди на 21 вересня
Київ • УНН
21 вересня в Україні очікуються дощі, місцями грози та хмарність із проясненнями. Температура вдень становитиме 14–26°.
Дощі та грози очікуються в Україні 21 вересня, на заході прогнозують пориви вітру, вдень до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.
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За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі; на Закарпатті, у більшості південних та центральних областей подекуди грози.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 18°; вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19°, на решті території 21-26°.
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