Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные
Киев • УНН
5–6 сентября в Украине ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В начале недели осадки прекратятся, но температура снизится.
Синоптики прогнозируют дождливые выходные, 5–6 сентября, с понижением ночной температуры местами до 7 градусов тепла. Погода улучшится с начала следующей недели, 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В выходные в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, местами грозы, днём порывы западного ветра 15–20 м/с", — сообщили синоптики.
Согласно прогнозу, в понедельник ожидается прекращение осадков.
Температура в ночь на 5 сентября — 12–17°, в субботу днём — 22–27°, на юге и юго-востоке страны — до 30°.
6–7 сентября понижение температуры ночью до 7–14°, днём до 15–23°, на юге страны — до 25°.
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