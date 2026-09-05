Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные

Синоптики прогнозируют дождливые выходные, 5–6 сентября, с понижением ночной температуры местами до 7 градусов тепла. Погода улучшится с начала следующей недели, 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Завершается первая неделя осени, и она уже всё чаще сопровождается такой более осенней погодой - отметили в Укргидрометцентре.

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"В выходные в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, местами грозы, днём порывы западного ветра 15–20 м/с", — сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, в понедельник ожидается прекращение осадков.

Температура в ночь на 5 сентября — 12–17°, в субботу днём — 22–27°, на юге и юго-востоке страны — до 30°.

6–7 сентября понижение температуры ночью до 7–14°, днём до 15–23°, на юге страны — до 25°.

Преимущественно сухо и жара до +30°: прогноз погоды на 4 сентября