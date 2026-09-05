Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные

$44.730.1251.940.29
ukenru
04:26 • 6838 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
02:57 • 12116 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
01:54 • 12524 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
01:16 • 11825 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
00:56 • 11444 просмотра
Украина в 2027 году получит новые 155-мм САУ «Марта» для замены советской и западной артиллерии
00:17 • 10670 просмотра
В Германии запустили производство тысяч дальнобойных дронов для Украины — один из них поражает цели на расстоянии 1500 км
23:55 • 11632 просмотра
Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИPhoto
4 сентября, 23:29 • 9812 просмотра
Россия атаковала многоэтажный дом в Борисполе — там пожар, двух женщин госпитализировалиVideo
4 сентября, 22:37 • 10221 просмотра
Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования
4 сентября, 20:58 • 13082 просмотра
Дания готовится отправлять мигрантов в «центры возвращения» за пределами ЕС — как это повлияет на украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5.2м/с
64%
743мм
Популярные новости
В Генассамблее ООН одобрили резолюцию относительно новой карты мира: в чём её особенность4 сентября, 19:54 • 5996 просмотра
Дизельное топливо в США подорожало до исторического рекорда, из-за этого могут подорожать продукты и товары4 сентября, 21:16 • 2892 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 11000 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 10711 просмотра
В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад00:06 • 3076 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 39127 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 49527 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 43953 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 39167 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 47688 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 10774 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 11058 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 26443 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 46403 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 42821 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
The New York Times
Нефть марки Brent
2С22 «Богдана»
Mercedes-Benz Zetros

Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные

Киев • УНН

 • 544 просмотра

5–6 сентября в Украине ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В начале недели осадки прекратятся, но температура снизится.

Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные

Синоптики прогнозируют дождливые выходные, 5–6 сентября, с понижением ночной температуры местами до 7 градусов тепла. Погода улучшится с начала следующей недели, 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Завершается первая неделя осени, и она уже всё чаще сопровождается такой более осенней погодой

- отметили в Укргидрометцентре.

Подробности

"В выходные в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, местами грозы, днём порывы западного ветра 15–20 м/с", — сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, в понедельник ожидается прекращение осадков.

Температура в ночь на 5 сентября — 12–17°, в субботу днём — 22–27°, на юге и юго-востоке страны — до 30°.

6–7 сентября понижение температуры ночью до 7–14°, днём до 15–23°, на юге страны — до 25°. 

Преимущественно сухо и жара до +30°: прогноз погоды на 4 сентября04.09.26, 08:20 • 4940 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине