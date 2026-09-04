Преимущественно сухо и жара до +30°: прогноз погоды на 4 сентября
Киев • УНН
4 сентября в Украине преимущественно без осадков, но на северо-западе и в Киевской области возможен небольшой дождь. Днём до 30° на юго-востоке.
В Украине 4 сентября потеплеет до +30°, ожидается преимущественно сухая погода, дожди возможны лишь на северо-западе и в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
4 сентября погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного давления, лишь в северо-западной части атмосферный фронт с запада днем вызовет местами небольшой дождь. На высотах над большей частью территории Украины всё еще будет находиться прохладная воздушная масса, лишь на юге и юго-востоке страны — заметно более теплая, поэтому ожидаем и соответствующую температуру
По прогнозу, 4 сентября — переменная облачность.
Без осадков, лишь на северо-западе страны и в Киевской области днем местами небольшой дождь.
Ночью и утром в северных, большинстве западных и центральных областей местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15–20 м/с.
Температура ночью 8–14°, на юге и юго-востоке 14–19°; днем 22–27°, на юго-востоке страны до 30°, в западных областях 18–23°.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11540 просмотров