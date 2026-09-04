Преимущественно сухо и жара до +30°: прогноз погоды на 4 сентября

В Украине 4 сентября потеплеет до +30°, ожидается преимущественно сухая погода, дожди возможны лишь на северо-западе и в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

4 сентября погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного давления, лишь в северо-западной части атмосферный фронт с запада днем вызовет местами небольшой дождь. На высотах над большей частью территории Украины всё еще будет находиться прохладная воздушная масса, лишь на юге и юго-востоке страны — заметно более теплая, поэтому ожидаем и соответствующую температуру