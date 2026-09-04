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Переважно сухо і спека до +30°: прогноз погоди на 4 вересня

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

4 вересня в Україні переважно без опадів, але на північному заході й Київщині можливий невеликий дощ. Вдень до 30° на південному сході.

Переважно сухо і спека до +30°: прогноз погоди на 4 вересня

В Україні 4 вересня потеплішає до +30°, очікується переважно суха погода, дощі можливі лише на північному заході та у Київській області. Про це повідомляє УНН з посилання на дані Укргідрометцентру. 

4 вересня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле дещо підвищеного тиску, лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни – відчутно тепліша, тому чекаємо й відповідну температуру

- повідомили синоптики.

За прогнозом, 4 вересня мінлива хмарність.

Без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°, на півдні та південному сході 14-19°; вдень 22-27°, на південному сході країни до 30°, у західних областях 18-23°.

Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11540 переглядiв

Юлія Шрамко

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