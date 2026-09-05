Осіння погода з дощами та похолоданням: прогноз синоптиків на вихідні

Синоптики дали дощовий на вихідні, 5-6 вересня, зі зниженням нічної температури місцями до 7 градусів тепла. Розпогодиться з початку наступного тижня, 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Завершується перший тиждень осені і він вже дедалі частіше супроводжується такою більш такою осінньою погодою - зазначили в Укргідрометцентрі.

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"У вихідні в більшості областей невеликі та помірні дощі, місцями грози, вдень пориви західного вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

За прогнозом, у понеділок очікується припинення опадів.

Температура у ніч на 5 вересня 12-17°, у суботу вдень 22-27°, на півдні і південному сході країни до 30°.

6-7 вересня зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°.

Переважно сухо і спека до +30°: прогноз погоди на 4 вересня