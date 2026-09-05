Осіння погода з дощами та похолоданням: прогноз синоптиків на вихідні
Київ • УНН
5-6 вересня в Україні очікуються дощі, грози й сильний вітер. На початку тижня опади припиняться, але температура знизиться.
Синоптики дали дощовий на вихідні, 5-6 вересня, зі зниженням нічної температури місцями до 7 градусів тепла. Розпогодиться з початку наступного тижня, 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Завершується перший тиждень осені і він вже дедалі частіше супроводжується такою більш такою осінньою погодою
Деталі
"У вихідні в більшості областей невеликі та помірні дощі, місцями грози, вдень пориви західного вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
За прогнозом, у понеділок очікується припинення опадів.
Температура у ніч на 5 вересня 12-17°, у суботу вдень 22-27°, на півдні і південному сході країни до 30°.
6-7 вересня зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°.
Переважно сухо і спека до +30°: прогноз погоди на 4 вересня04.09.26, 08:20 • 4948 переглядiв