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Осіння погода з дощами та похолоданням: прогноз синоптиків на вихідні

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

5-6 вересня в Україні очікуються дощі, грози й сильний вітер. На початку тижня опади припиняться, але температура знизиться.

Осіння погода з дощами та похолоданням: прогноз синоптиків на вихідні

Синоптики дали дощовий на вихідні, 5-6 вересня, зі зниженням нічної температури місцями до 7 градусів тепла. Розпогодиться з початку наступного тижня, 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Завершується перший тиждень осені і він вже дедалі частіше супроводжується такою більш такою осінньою погодою

- зазначили в Укргідрометцентрі.

Деталі

"У вихідні в більшості областей невеликі та помірні дощі, місцями грози, вдень пориви західного вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

За прогнозом, у понеділок очікується припинення опадів.

Температура у ніч на 5 вересня 12-17°, у суботу вдень 22-27°, на півдні і південному сході країни до 30°.

6-7 вересня зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°. 

Переважно сухо і спека до +30°: прогноз погоди на 4 вересня04.09.26, 08:20 • 4948 переглядiв

Юлія Шрамко

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