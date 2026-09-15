В восьми областях Украины есть обесточивания из-за атак РФ и непогоды
Киев • УНН
Обесточивания зафиксировали в восьми областях из-за обстрелов и непогоды. Ограничений потребления электроэнергии сегодня не прогнозируют.
Из-за боевых действий, атак на энергетическую инфраструктуру и непогоды часть потребителей в восьми областях Украины остается без электроснабжения. В то же время применение ограничений на потребление электроэнергии сегодня не прогнозируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Волынской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы
Отмечается, что в Запорожской области в результате атаки БПЛА на энергетический объект два энергетика получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений ситуацию с энергоснабжением рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Потребителям также рекомендуют по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.
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