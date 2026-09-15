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У восьми областях України є знеструмлення через атаки рф та негоду

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Знеструмлення зафіксували у восьми областях через обстріли й негоду. Обмежень споживання електроенергії сьогодні не прогнозують.

У восьми областях України є знеструмлення через атаки рф та негоду

Через бойові дії, атаки на енергетичну інфраструктуру та негоду частина споживачів у восьми областях України залишається без електропостачання. Водночас застосування обмежень на споживання електроенергії сьогодні не прогнозується. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Запорізькій області внаслідок атаки БПЛА по енергетичному об’єкту двоє енергетиків отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога.

Через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. У разі змін ситуацію з енергопостачанням рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Споживачам також рекомендують за можливості перенести активне використання електроенергії на денний час - з 11:00 до 15:00.

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Ольга Розгон

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