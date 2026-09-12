12 сентября Украину накроют дожди и грозы, на юге до 30°
Киев • УНН
На западе, севере и в части центра прогнозируют дожди и грозы, температура до 24°. На остальной территории — сухо и до 30°.
В субботу, 12 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных, северных, Винницкой, днём и большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями, пройдут умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы.
Температура на западе и севере страны 15-20°, в центральных областях до 24°. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура 25-30°.Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с
В Киеве и области 12 сентября будет облачно, дождливо. Температура +14°...+16°.
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