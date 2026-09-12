12 сентября Украину накроют дожди и грозы, на юге до 30°

$44.550.0951.760.23
ukenru
23:27 • 13010 просмотра
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человекVideo
11 сентября, 20:23 • 16390 просмотра
ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ
11 сентября, 18:45 • 16674 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
11 сентября, 17:14 • 14908 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
11 сентября, 16:19 • 20610 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
11 сентября, 15:15 • 18350 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
11 сентября, 14:00 • 19191 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
11 сентября, 13:20 • 20245 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
11 сентября, 12:50 • 21477 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11 сентября, 11:51 • 19255 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
87%
749мм
Популярные новости
Зеленский предупредил об угрозе мировой продовольственной безопасности из-за блокирования Чёрного моря11 сентября, 19:09 • 3970 просмотра
В Атлантическом океане в этом сезоне из-за Эль-Ниньо ещё не было ни одного урагана11 сентября, 19:56 • 7454 просмотра
путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф11 сентября, 20:05 • 2396 просмотра
Потапа внесли в базу центра «Миротворец»Photo11 сентября, 20:38 • 3664 просмотра
Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос11 сентября, 20:59 • 3008 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 37634 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 40046 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 60824 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 72061 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 75680 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Ярослава Магучих
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Европа
Канада
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 26258 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 40237 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 42343 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 40830 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 37890 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Сериал

12 сентября Украину накроют дожди и грозы, на юге до 30°

Киев • УНН

 • 510 просмотра

На западе, севере и в части центра прогнозируют дожди и грозы, температура до 24°. На остальной территории — сухо и до 30°.

12 сентября Украину накроют дожди и грозы, на юге до 30°

В субботу, 12 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных, северных, Винницкой, днём и большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями, пройдут умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы.

Температура на западе и севере страны 15-20°, в центральных областях до 24°. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура 25-30°.Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области 12 сентября будет облачно, дождливо. Температура +14°...+16°.

Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года06.09.26, 12:55 • 34354 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев