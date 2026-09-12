12 вересня Україну накриють дощі та грози, на півдні до 30°

У суботу, 12 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями, пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.

Температура на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура 25-30°.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 вересня буде хмарно, дощитиме. Температура +14°...+16°.

Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року