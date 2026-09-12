12 вересня Україну накриють дощі та грози, на півдні до 30°
Київ • УНН
На заході, півночі та частині центру прогнозують дощі й грози, температура до 24°. На решті території - сухо й до 30°.
У суботу, 12 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями, пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.
Температура на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура 25-30°.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с
У Києві та області 12 вересня буде хмарно, дощитиме. Температура +14°...+16°.
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року06.09.26, 12:55 • 34349 переглядiв