Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°
Киев • УНН
В Украине ожидаются умеренные дожди, местами грозы и сильный ветер. Температура днём составит 14–27°.
Завтра в Украине ожидаются умеренные дожди, местами возможны грозы, температура будет колебаться от 19 до 27°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Умеренные дожди, ночью в большинстве западных и северных областей, днем и на юго-западе страны местами небольшие дожди, днем в южных областях местами грозы
По словам синоптиков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северо-востока, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 14-19°; на юге и юго-востоке страны ночью 15-20°, днем 22-27°.
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