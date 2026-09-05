В Украине 6 сентября объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Киев • УНН
6 сентября в Украине, кроме северо-востока, ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ненастье может осложнить работу предприятий и движение транспорта.
В Украине выпустили предупреждение об ухудшении погодных условий в конце недели, 6 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
6 сентября в Украине, кроме северо-востока, днём ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. (I уровень опасности, жёлтый)
Чем угрожает
Как подчеркнули в ГСЧС, "погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта".
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