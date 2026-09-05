В Украине 6 сентября объявили желтый уровень опасности из-за ветра

В Украине выпустили предупреждение об ухудшении погодных условий в конце недели, 6 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

6 сентября в Украине, кроме северо-востока, днём ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. (I уровень опасности, жёлтый) - указали в ГСЧС.

Чем угрожает

Как подчеркнули в ГСЧС, "погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта".

Осенняя погода с дождями и похолоданием: прогноз синоптиков на выходные