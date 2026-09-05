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В Україні 6 вересня оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

Київ • УНН

 • 306 перегляди

6 вересня в Україні, крім північного сходу, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Негода може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту.

В Україні 6 вересня оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

В Україні випустили попередження про погіршення погодних умов наприкінці тижня, 6 вересня. Про це пише УНН з посиланням на дані ДСНС України.

6 вересня в Україні, крім північного сходу, вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)

- вказали у ДСНС.

Чим загрожує

Як наголосили у ДСНС, "погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та рух транспорту".

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Юлія Шрамко

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