В Україні 6 вересня оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

В Україні випустили попередження про погіршення погодних умов наприкінці тижня, 6 вересня. Про це пише УНН з посиланням на дані ДСНС України.

6 вересня в Україні, крім північного сходу, вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий) - вказали у ДСНС.

Чим загрожує

Як наголосили у ДСНС, "погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та рух транспорту".

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