В последние выходные лета антициклон принесёт сухую погоду, на западе - грозы

Сухая погода ожидается 29 августа на большей части территории Украины под влиянием антициклона, а на западе местами будут идти дожди, возможны сильные порывы ветра, температура воздуха достигнет 28 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Погоду без осадков в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе страны днем неустойчивую погоду будет формировать атмосферный фронт, поэтому там ожидаем местами кратковременный дождь и грозы - сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

Температура в субботу ночью 9-14°, на юге страны 13-18°; днем 23-28°.

В воскресенье и понедельник в большинстве северных, центральных, 30 августа и западных областей местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 29-31 августа 12-18°, в ближайшую ночь на севере страны местами 8-10°; днем 23-30°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр