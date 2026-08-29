В останні вихідні літа антициклон принесе суху погоду, на заході - грози

Суха погода очікується 29 серпня на більшості території України під впливом антициклону, на заході ж місцями дощитиме, можливі сильні пориви вітру, температура повітря сягатиме 28 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Погоду без опадів в Україні буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску, лише на заході країни вдень нестійку погоду формуватиме атмосферний фронт, тому очікуємо там місцями короткочасний дощ і грози - повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура у суботу вночі 9-14°, на півдні країни 13-18°; вдень 23-28°.

У неділю та понеділок у більшості північних, центральних, 30 серпня і західних областей місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 29-31 серпня 12-18°, найближчої ночі на півночі країни місцями 8-10°; вдень 23-30°.

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