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3 сентября Украину накроют дожди и грозы, в Киеве до +23°

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

В большинстве областей 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. На востоке и в Крыму осадков не будет, в Киеве до +23°.

3 сентября Украину накроют дожди и грозы, в Киеве до +23°

В четверг, 3 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве областей из-за прогрева прохладного влажного воздуха пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, лишь в восточных областях и в Крыму осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный западный ветер, который принесет дополнительную прохладу.

Днем в Украине, кроме востока и Крыма, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура 21-26°, в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны до 30°; в Карпатах 15-20°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 сентября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура +21°...+23°.

Напомним

Астролог Ксения Базиленко назвала 30 августа - 3 сентября напряженным периодом для Украины. Она советует не спешить с решениями и следить за официальными предупреждениями.

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Вадим Хлюдзинский

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