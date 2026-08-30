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Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко назвала 30 серпня - 3 вересня напруженим періодом для України. Вона радить не поспішати з рішеннями та стежити за офіційними попередженнями.

Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України

Тиждень із 31 серпня до 6 вересня може пройти на суперечливому астрологічному фоні, а найнапруженішим періодом для України, за астрологічними розрахунками, можуть стати перші дні вересня. Водночас поспішати з важливими та незворотними рішеннями найближчими днями не варто. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

За словами Базиленко, на початку нового тижня ще відчуватиметься вплив місячного затемнення 28 серпня. Тому астролог радить до кінця тижня не ухвалювати кардинальних рішень під впливом сильних емоцій, а натомість більше спостерігати, аналізувати ситуацію та завершувати вже розпочаті справи.

Одним із найнапруженіших астрологічних аспектів початку тижня вона називає квадрат Марса в Раку до ретроградного Сатурна в Овні. Найсильніше його вплив, за її прогнозом, може відчуватися в ніч із 30 на 31 серпня, а також 31 серпня та 1 вересня.

Марс прагне діяти негайно, тоді як Сатурн створює обмеження та перешкоди. Тому може виникати відчуття, ніби ми тиснемо на газ, але перед нами стоїть стіна. Не намагайтеся будь-якою ціною "продавити" ситуацію. Якщо щось зупиняється або відкладається, можливо, зараз дійсно варто трохи зачекати

- пояснила Базиленко.

Вона додала, що з погляду астрологічної традиції цей період також пов’язують із необхідністю бути більш обережними під час керування автомобілем, роботи з технікою та фізичних навантажень.

Водночас позитивним фактором тижня Базиленко називає гармонійний трин Юпітера у Леві та ретроградного Сатурна в Овні. За її словами, Юпітер в астрології символізує розвиток і розширення, а Сатурн - структуру та фундамент. Така комбінація, на думку астролога, сприяє наведенню порядку, плануванню та формуванню довгострокової основи для майбутніх рішень.

На суспільно-політичному рівні астролог пов’язує цей аспект із можливим поверненням до законодавчих ініціатив, реформ, правил чи домовленостей, які обговорювалися раніше, однак не були остаточно завершені.

Які дні астролог назвала напруженими для України

Окрему увагу Базиленко звернула на астрологічну картину для України. За її розрахунками, найбільш напруженим може бути період від ночі 30–31 серпня до 3 вересня включно.

Серед дат, які, за її словами, потребують підвищеної уваги, - ніч із 30 на 31 серпня, 31 серпня, 1, 2 та 3 вересня. Окремо астролог виділяє 5 вересня.

Особливу увагу Базиленко звертає на 2–3 вересня, коли, за її словами, транзитний Марс утворює точну опозицію до натального Нептуна в астрологічній карті України. У мунданній астрології Нептун традиційно пов’язують із водою, морями та річками, рідинами, газами, димом, хімічними речовинами, інфекціями, а також ситуаціями, характер яких спочатку може бути незрозумілим. Тому Базиленко радить у цей період уважніше стежити за офіційними повідомленнями, які стосуються стану води, гідротехнічних об’єктів, забруднення, задимлення, якості повітря та санітарно-епідемічної ситуації.

При цьому астролог наголошує, що такі трактування не означають неминучість конкретних подій і не можуть використовуватися для прогнозування аварій, стихійних лих чи спалахів захворювань.

Це не означає, що всі  події обов’язково відбудуться. Астрологічна конфігурація не дозволяє визначити конкретну подію або медично прогнозувати спалах певного захворювання. Я лише позначаю напрямки, які, з погляду мунданної астрології, цього тижня потребують підвищеної уваги

- зазначила Базиленко.

Вона також закликала українців не ігнорувати повітряні тривоги та офіційні попередження відповідних служб.

Прогноз для знаків зодіаку з 31 серпня до 6 вересня

Овен. Тиждень потребуватиме порядку у роботі, справах та повсякденному житті. Не варто намагатися вирішити все одночасно. Порада – берегти сили та не перевантажувати себе.

Телець. На перший план можуть вийти кохання, діти, творчість і речі, які приносять задоволення. Не виключене повернення почуттів або ситуацій із минулого. Порада – дозволяти собі більше радості.

Близнюки. Основна увага буде зосереджена на домі, родині та побутових питаннях. Можливі важливі розмови з близькими. Порада – не ухвалювати сімейних рішень на емоціях.

Рак. Тиждень може бути насиченим інформацією, розмовами, документами, навчанням та короткими поїздками. Порада – перевіряти інформацію й не поспішати з відповідями.

Лев. Актуальними стануть гроші, покупки та особисті ресурси. Вдалий період для перегляду бюджету. Порада – уникати імпульсивних витрат.

Діва. Сонце у знаку Діви переводить увагу на власні бажання, зовнішність, плани та новий особистий цикл. Порада – приділити увагу собі, але не поспішати з радикальними змінами.

Терези. Може виникнути потреба у тиші та усамітненні. Старі переживання або незавершені ситуації можуть знову нагадати про себе. Порада – більше відпочивати.

Скорпіон. Активізуються контакти з друзями, колективами та плани на майбутнє. Може змінитися ставлення до когось з оточення. Порада – уважніше оцінити, з ким вам справді по дорозі.

Стрілець. Головною темою можуть стати кар’єра, статус та професійні цілі. Разом із новими можливостями зростатиме відповідальність. Порада – діяти стратегічно.

Козоріг. Актуальними можуть стати подорожі, навчання, документи, закордонні та юридичні питання. Порада – ширше дивитися на можливі напрямки розвитку.

Водолій. У центрі уваги – спільні гроші, борги, кредити та фінансові зобов’язання. Порада – не ризикувати фінансами та уважно читати документи.

Риби. Основною темою тижня стануть партнерство та стосунки. Після недавнього затемнення деякі почуття та рішення можуть потребувати більше часу. Порада – не поспішати ані з розривами, ані з серйозними обіцянками.

За словами Базиленко, головне завдання тижня – не концентруватися на очікуванні негативних подій, а намагатися зберігати ясність, порядок і внутрішню стійкість.

Соляр України: астрологиня спрогнозувала країні рік рішень трансформації та можливих переговорів24.08.26, 09:00 • 25005 переглядiв

Олександра Василенко

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