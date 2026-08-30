Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины

Неделя с 31 августа по 6 сентября может пройти на противоречивом астрологическом фоне, а самым напряжённым периодом для Украины, согласно астрологическим расчётам, могут стать первые дни сентября. Вместе с тем в ближайшие дни не стоит спешить с важными и необратимыми решениями. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам Базиленко, в начале новой недели ещё будет ощущаться влияние лунного затмения 28 августа. Поэтому астролог советует до конца недели не принимать кардинальных решений под влиянием сильных эмоций, а вместо этого больше наблюдать, анализировать ситуацию и завершать уже начатые дела.

Одним из самых напряжённых астрологических аспектов начала недели она называет квадрат Марса в Раке к ретроградному Сатурну в Овне. Сильнее всего его влияние, по её прогнозу, может ощущаться в ночь с 30 на 31 августа, а также 31 августа и 1 сентября.

Марс стремится действовать немедленно, тогда как Сатурн создаёт ограничения и препятствия. Поэтому может возникать ощущение, будто мы жмём на газ, но перед нами стоит стена. Не пытайтесь любой ценой «продавить» ситуацию. Если что-то останавливается или откладывается, возможно, сейчас действительно стоит немного подождать — пояснила Базиленко.

Она добавила, что с точки зрения астрологической традиции этот период также связывают с необходимостью быть более осторожными при управлении автомобилем, работе с техникой и физических нагрузках.

В то же время положительным фактором недели Базиленко называет гармоничный трин Юпитера во Льве и ретроградного Сатурна в Овне. По её словам, Юпитер в астрологии символизирует развитие и расширение, а Сатурн — структуру и фундамент. Такая комбинация, по мнению астролога, способствует наведению порядка, планированию и формированию долгосрочной основы для будущих решений.

На общественно-политическом уровне астролог связывает этот аспект с возможным возвращением к законодательным инициативам, реформам, правилам или договорённостям, которые обсуждались ранее, однако не были окончательно завершены.

Какие дни астролог назвала напряжёнными для Украины

Отдельное внимание Базиленко обратила на астрологическую картину для Украины. По её расчётам, наиболее напряжённым может быть период с ночи 30–31 августа по 3 сентября включительно.

Среди дат, которые, по её словам, требуют повышенного внимания, — ночь с 30 на 31 августа, 31 августа, 1, 2 и 3 сентября. Отдельно астролог выделяет 5 сентября.

Особое внимание Базиленко обращает на 2–3 сентября, когда, по её словам, транзитный Марс образует точную оппозицию к натальному Нептуну в астрологической карте Украины. В мунданной астрологии Нептун традиционно связывают с водой, морями и реками, жидкостями, газами, дымом, химическими веществами, инфекциями, а также ситуациями, характер которых поначалу может быть непонятен. Поэтому Базиленко советует в этот период внимательнее следить за официальными сообщениями, касающимися состояния воды, гидротехнических объектов, загрязнения, задымления, качества воздуха и санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом астролог подчёркивает, что такие трактовки не означают неизбежность конкретных событий и не могут использоваться для прогнозирования аварий, стихийных бедствий или вспышек заболеваний.

Это не означает, что все события обязательно произойдут. Астрологическая конфигурация не позволяет определить конкретное событие или медицински прогнозировать вспышку определённого заболевания. Я лишь обозначаю направления, которые, с точки зрения мунданной астрологии, на этой неделе требуют повышенного внимания — отметила Базиленко.

Она также призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги и официальные предупреждения соответствующих служб.

Прогноз для знаков зодиака с 31 августа по 6 сентября

Овен. Неделя потребует порядка в работе, делах и повседневной жизни. Не стоит пытаться решить всё одновременно. Совет — беречь силы и не перегружать себя.

Телец. На первый план могут выйти любовь, дети, творчество и вещи, которые приносят удовольствие. Не исключено возвращение чувств или ситуаций из прошлого. Совет — позволять себе больше радости.

Близнецы. Основное внимание будет сосредоточено на доме, семье и бытовых вопросах. Возможны важные разговоры с близкими. Совет — не принимать семейных решений на эмоциях.

Рак. Неделя может быть насыщенной информацией, разговорами, документами, учебой и короткими поездками. Совет — проверять информацию и не спешить с ответами.

Лев. Актуальными станут деньги, покупки и личные ресурсы. Удачный период для пересмотра бюджета. Совет — избегать импульсивных расходов.

Дева. Солнце в знаке Девы переводит внимание на собственные желания, внешность, планы и новый личный цикл. Совет — уделить внимание себе, но не спешить с радикальными изменениями.

Весы. Может возникнуть потребность в тишине и уединении. Старые переживания или незавершенные ситуации могут вновь напомнить о себе. Совет — больше отдыхать.

Скорпион. Активизируются контакты с друзьями, коллективами и планы на будущее. Может измениться отношение к кому-то из окружения. Совет — внимательнее оценить, с кем вам действительно по пути.

Стрелец. Главной темой могут стать карьера, статус и профессиональные цели. Вместе с новыми возможностями будет расти ответственность. Совет — действовать стратегически.

Козерог. Актуальными могут стать путешествия, учеба, документы, зарубежные и юридические вопросы. Совет — шире смотреть на возможные направления развития.

Водолей. В центре внимания — общие деньги, долги, кредиты и финансовые обязательства. Совет — не рисковать финансами и внимательно читать документы.

Рыбы. Главной темой недели станут партнерство и отношения. После недавнего затмения некоторым чувствам и решениям может потребоваться больше времени. Совет — не спешить ни с расставаниями, ни с серьезными обещаниями.

По словам Базиленко, главная задача недели — не концентрироваться на ожидании негативных событий, а стараться сохранять ясность, порядок и внутреннюю устойчивость.

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