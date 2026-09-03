3 вересня Україну накриють дощі та грози, у Києві до +23°
Київ • УНН
У більшості областей 3 вересня очікуються короткочасні дощі й грози. На сході та в Криму опадів не буде, у Києві до +23°.
У четвер, 3 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у більшості областей за рахунок прогріву прохолодного вологого повітря пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише у східних областях та в Криму опадів не передбачається. Переважатиме помірний вітер із заходу, який нестиме додаткову прохолоду.
Вдень в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура 21-26°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30°; в Карпатах 15-20°
У Києві та області 3 вересня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура +21°...+23°.
Нагадаємо
Астролог Ксенія Базиленко назвала 30 серпня - 3 вересня напруженим періодом для України. Вона радить не поспішати з рішеннями та стежити за офіційними попередженнями.
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