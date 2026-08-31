$44.550.0151.880.02
ukenru
13:35 • 106 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
13:11 • 2332 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 4472 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 8216 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 10441 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
10:22 • 15809 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
09:37 • 14620 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
09:28 • 15589 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Ексклюзив
09:11 • 21363 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
08:37 • 22167 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.5м/с
37%
747мм
Популярнi новини
Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам 31 серпня, 03:48 • 12745 перегляди
Що святкують 31 серпня в Україні та світі 31 серпня, 04:00 • 16033 перегляди
Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США31 серпня, 04:59 • 11976 перегляди
"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ08:44 • 5312 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 9062 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 8220 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 9200 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
09:11 • 21363 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
08:37 • 22167 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 122101 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 22975 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 23171 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 46437 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 45584 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 63300 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Ракетна система С-400

Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали

Київ • УНН

 • 8230 перегляди

Молодик настане 11 вересня о 06:27 за Києвом. Народні ритуали символізують новий початок, але не мають науково доведеного впливу.

Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали

У вересні 2026 року молодик настане 11 вересня. Ця фаза Місяця асоціюється у астрології та народних уявленнях з початком нового циклу, оновленням, плануванням і постановкою цілей. Із молодиком пов'язано чимало народних прикмет та символічних ритуалів, які збереглися до наших днів. 

УНН розповідає, коли саме настане молодий місяць у вересні, що за народними віруваннями варто і не варто робити в цей період та які практики найчастіше проводять на молодик.

Молодик у вересні: коли настане молодий місяць

У вересні 2026 року молодик припаде на 11 вересня. Точна фаза настане о 03:27 за всесвітнім часом, тобто приблизно о 06:27 за київським часом.

Молодик — одна з основних фаз Місяця, що  позначає початок нового місячного циклу. У цей момент Місяць розташовується між Землею та Сонцем. Освітлена Сонцем сторона супутника повернута від Землі, тому в нічному небі Місяць майже не видно.

Через деякий час після молодика на небі починає з'являтися тонкий серп молодого Місяця, який поступово збільшується упродовж наступних днів. Повний цикл зміни місячних фаз триває приблизно 29,5 доби. За цей час Місяць проходить через молодик, першу чверть, повню та останню чверть, після чого цикл починається знову.

У багатьох культурах саме молодик здавна сприймали як символ нового початку. Тому цей період пов'язували з планами, змінами, новими справами та спробами залишити позаду те, що більше не приносить користі. Водночас важливо розрізняти астрономічне явище та народні уявлення, що виникли навколо нього. Наукових доказів того, що молодик здатний визначати успішність справ, впливати на фінансовий стан людини або виконання бажань, немає.

Прикмети, пов'язані з молодим місяцем

Молодий місяць у народній культурі здавна був оточений численними прикметами. Частина з них стосувалася грошей і достатку, інші – родини, побуту та нових починань.

Одна з найвідоміших —  побачити перший тонкий серп молодого Місяця на чистому небі. Це сприймали як добрий знак, який нібито обіцяв вдалий і спокійний місяць. Також існувало повір'я, що при першій появі молодого Місяця варто мати при собі гроші. Люди вірили, що це допоможе зберегти достаток до наступного місячного циклу.

Водночас на молодик намагалися не позичати гроші та не віддавати з дому цінні речі. За старими віруваннями, разом із ними можна було символічно "віддати" власне благополуччя.

Перші дні після молодика вважали сприятливими для нових планів. Саме тому на цей період часто намагалися призначати початок справ, які мали тривати довго: навчання, господарські роботи або інші важливі заняття.

Поширеним було й переконання, що на молодий місяць не варто сваритися з близькими. Вважалося, що конфлікт, який почався на початку місячного циклу, може затягнутися надовго.

Серед інших народних прикмет – бажання позбутися старих і непотрібних речей. Молодик символізував перехід до нового етапу, тому прибирання оселі та звільнення простору від зайвого сприймали як символічне очищення.

Окремі традиції радили в цей час уважніше ставитися до власних планів і не розповідати стороннім про важливі задуми, доки вони не почнуть реалізовуватися.

Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України30.08.26, 11:01 • 37310 переглядiв

Які ритуали можна проводити на молодик

Одна з найпоширеніших сучасних практик на молодик — складання списку бажань або цілей на наступний місяць. Для цього потрібно записати кілька конкретних речей, яких людина хоче досягти. При цьому практичнішим підходом буде не обмежуватися самим бажанням, а зазначити поруч конкретні дії, необхідні для його реалізації. Наприклад, замість формулювання "хочу більше заощаджувати" можна визначити суму, яку планується відкладати щомісяця. Якщо мета — зміна роботи, можна скласти список вакансій, оновити резюме або встановити кількість відгуків, які потрібно надіслати протягом тижня.

Ще один популярний ритуал – очищення простору. Це може бути генеральне прибирання, сортування одягу та інших речей, наведення порядку у документах, робочому просторі або навіть у файлах на телефоні чи комп'ютері.

Практикують на молодик і своєрідне підбиття підсумків. Для цього можна згадати головні події попередніх кількох тижнів та визначити, що вдалося, що варто змінити, а від яких планів краще відмовитися.

До популярних практик також належать медитація, ведення щоденника та кілька хвилин тиші без телефону або інших подразників. Такі заняття самі по собі не пов'язані з магічними властивостями Місяця, однак можуть допомогти впорядкувати думки та сформулювати подальші цілі.

Окрема група традицій стосується грошей. Наприклад, існує ритуал, за яким на молодий місяць потрібно покласти до гаманця нову купюру або кілька монет і не витрачати їх протягом певного часу. Такі дії мають винятково символічний характер. Натомість молодик цілком можна використати як умовну дату для регулярного перегляду особистого бюджету. Раз на місяць можна перевіряти витрати, визначати фінансові цілі, планувати великі покупки та розмір заощаджень. У такому разі традиційний ритуал перетворюється на практичну фінансову звичку.

Також у цей період популярні так звані ритуали відпускання. Людина записує на папері те, від чого хотіла б відмовитися – непотрібну звичку, незавершену справу або проблему, яка давно потребує рішення. Після цього визначає конкретний крок, який можна зробити вже найближчим часом.

 І хоча народні прикмети та езотеричні ритуали не мають доведеної здатності впливати на події, регулярне планування, аналіз власних цілей, наведення порядку та контроль фінансів можуть мати цілком реальний практичний ефект.

Олександра Василенко

СуспільствоГороскопПублікації