Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы

В сентябре 2026 года новолуние наступит 11 сентября. Эта фаза Луны ассоциируется в астрологии и народных представлениях с началом нового цикла, обновлением, планированием и постановкой целей. С новолунием связано немало народных примет и символических ритуалов, которые сохранились до наших дней.

УНН рассказывает, когда именно наступит новолуние в сентябре, что, согласно народным верованиям, стоит и не стоит делать в этот период и какие практики чаще всего проводят в новолуние.

Новолуние в сентябре: когда наступит новая Луна

В сентябре 2026 года новолуние придется на 11 сентября. Точная фаза наступит в 03:27 по всемирному времени, то есть примерно в 06:27 по киевскому времени.

Новолуние — одна из основных фаз Луны, которая обозначает начало нового лунного цикла. В этот момент Луна располагается между Землей и Солнцем. Освещенная Солнцем сторона спутника отвернута от Земли, поэтому в ночном небе Луну почти не видно.

Через некоторое время после новолуния на небе начинает появляться тонкий серп молодой Луны, который постепенно увеличивается в течение следующих дней. Полный цикл смены лунных фаз длится примерно 29,5 суток. За это время Луна проходит через новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть, после чего цикл начинается снова.

Во многих культурах именно новолуние издавна воспринималось как символ нового начала. Поэтому этот период связывали с планами, изменениями, новыми делами и попытками оставить позади то, что больше не приносит пользы. В то же время важно различать астрономическое явление и народные представления, возникшие вокруг него. Научных доказательств того, что новолуние способно определять успешность дел, влиять на финансовое положение человека или исполнение желаний, нет.

Приметы, связанные с молодой Луной

Молодая Луна в народной культуре издавна была окружена многочисленными приметами. Часть из них касалась денег и достатка, другие – семьи, быта и новых начинаний.

Одна из самых известных — увидеть первый тонкий серп молодой Луны на чистом небе. Это воспринималось как добрый знак, который якобы обещал удачный и спокойный месяц. Также существовало поверье, что при первом появлении молодой Луны стоит иметь при себе деньги. Люди верили, что это поможет сохранить достаток до следующего лунного цикла.

В то же время в новолуние старались не одалживать деньги и не отдавать из дома ценные вещи. Согласно старым верованиям, вместе с ними можно было символически "отдать" собственное благополучие.

Первые дни после новолуния считались благоприятными для новых планов. Именно поэтому на этот период часто старались назначать начало дел, которые должны были длиться долго: учебы, хозяйственных работ или других важных занятий.

Распространенным было и убеждение, что в молодую Луну не стоит ссориться с близкими. Считалось, что конфликт, начавшийся в начале лунного цикла, может затянуться надолго.

Среди других народных примет – желание избавиться от старых и ненужных вещей. Новолуние символизировало переход к новому этапу, поэтому уборка дома и освобождение пространства от лишнего воспринимались как символическое очищение.

Отдельные традиции советовали в это время внимательнее относиться к собственным планам и не рассказывать посторонним о важных замыслах, пока они не начнут реализовываться.

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Какие ритуалы можно проводить в новолуние

Одна из самых распространенных современных практик в новолуние — составление списка желаний или целей на следующий месяц. Для этого нужно записать несколько конкретных вещей, которых человек хочет достичь. При этом более практичным подходом будет не ограничиваться самим желанием, а указать рядом конкретные действия, необходимые для его реализации. Например, вместо формулировки "хочу больше откладывать" можно определить сумму, которую планируется откладывать ежемесячно. Если цель — смена работы, можно составить список вакансий, обновить резюме или установить количество откликов, которые нужно отправить в течение недели.

Еще один популярный ритуал – очищение пространства. Это может быть генеральная уборка, сортировка одежды и других вещей, наведение порядка в документах, рабочем пространстве или даже в файлах на телефоне или компьютере.

Практикуют также своеобразное подведение итогов в новолуние. Для этого можно вспомнить главные события последних нескольких недель и определить, что удалось, что стоит изменить, а от каких планов лучше отказаться.

К популярным практикам также относятся медитация, ведение дневника и несколько минут тишины без телефона или других раздражителей. Такие занятия сами по себе не связаны с магическими свойствами Луны, однако могут помочь упорядочить мысли и сформулировать дальнейшие цели.

Отдельная группа традиций касается денег. Например, существует ритуал, согласно которому в новолуние нужно положить в кошелёк новую купюру или несколько монет и не тратить их в течение определённого времени. Такие действия имеют исключительно символический характер. Вместо этого новолуние вполне можно использовать как условную дату для регулярного пересмотра личного бюджета. Раз в месяц можно проверять расходы, определять финансовые цели, планировать крупные покупки и размер сбережений. В таком случае традиционный ритуал превращается в практическую финансовую привычку.

Также в этот период популярны так называемые ритуалы отпускания. Человек записывает на бумаге то, от чего хотел бы отказаться, — ненужную привычку, незавершённое дело или проблему, которая давно требует решения. После этого определяет конкретный шаг, который можно сделать уже в ближайшее время.

И хотя народные приметы и эзотерические ритуалы не обладают доказанной способностью влиять на события, регулярное планирование, анализ собственных целей, наведение порядка и контроль финансов могут иметь вполне реальный практический эффект.