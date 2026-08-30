Дожди, грозы и жара до +30°С - прогноз погоды в Украине 30 августа

$44.5451.86
ukenru
Эксклюзив
08:01 • 1150 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
07:01 • 7944 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
04:44 • 17902 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
03:46 • 18801 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
02:16 • 18267 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 16942 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
29 августа, 23:16 • 17220 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 15218 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 17718 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
29 августа, 20:30 • 16668 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
72%
750мм
Популярные новости
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 20224 просмотра
Риск прорыва озера у границы Китая и Непала снизился после масштабного наводненияPhoto30 августа, 00:55 • 5822 просмотра
В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторыPhoto30 августа, 01:16 • 10059 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph30 августа, 01:35 • 16428 просмотра
Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро03:33 • 4288 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 84738 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 83369 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 71767 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 70405 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 68656 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Денис Штилерман
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Китай
Донецк
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 20325 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 22625 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 41674 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 41191 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 94232 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Бильд
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Дожди, грозы и жара до +30°С - прогноз погоды в Украине 30 августа

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

30 августа в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы, на юге и востоке - сухо. В Киеве до 26°С.

Дожди, грозы и жара до +30°С - прогноз погоды в Украине 30 августа

В воскресенье, 30 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве западных и северных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, тогда как на юге и востоке будет преобладать сухая погода. Температура днём составит 22–27 градусов тепла, в Закарпатье и на юге - до 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передаёт УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди 30 августа ожидаются в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области. Днём осадки прогнозируют и в Черкасской области. Местами дожди будут сопровождаться грозами.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-западный, в юго-восточной части страны - восточный, скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–16 градусов тепла, днём - 22–27 градусов. В Закарпатье и южных областях столбики термометров местами поднимутся до 30 градусов.

В Киеве и Киевской области также прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. В столице днём ожидается около 24–26 градусов тепла, по области - 22–27 градусов.

В то же время на значительной части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отдельно синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на Киевском и Каневском водохранилищах: во время гроз возможны порывы юго-западного ветра до 12–15 м/с и увеличение высоты волн до 1,2–1,4 метра. Объявлен I уровень опасности, жёлтый.

Дополнение

В понедельник, 31 августа, погода в основном стабилизируется. На большей части территории Украины существенных осадков не прогнозируют, лишь ночью в ряде северных областей и в Винницкой области возможны кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до 25–30 градусов.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.2026, 11:44 • 11517 просмотров

Александра Василенко

Погода и окружающая среда
Гроза
Пожары
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Винницкая область
Киевская область
Черкасская область
Закарпатская область
Украина
Киев