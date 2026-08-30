Дожди, грозы и жара до +30°С - прогноз погоды в Украине 30 августа
Киев • УНН
30 августа в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы, на юге и востоке - сухо. В Киеве до 26°С.
В воскресенье, 30 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве западных и северных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, тогда как на юге и востоке будет преобладать сухая погода. Температура днём составит 22–27 градусов тепла, в Закарпатье и на юге - до 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передаёт УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди 30 августа ожидаются в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области. Днём осадки прогнозируют и в Черкасской области. Местами дожди будут сопровождаться грозами.
На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.
Ночью и утром в западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-западный, в юго-восточной части страны - восточный, скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11–16 градусов тепла, днём - 22–27 градусов. В Закарпатье и южных областях столбики термометров местами поднимутся до 30 градусов.
В Киеве и Киевской области также прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. В столице днём ожидается около 24–26 градусов тепла, по области - 22–27 градусов.
В то же время на значительной части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отдельно синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на Киевском и Каневском водохранилищах: во время гроз возможны порывы юго-западного ветра до 12–15 м/с и увеличение высоты волн до 1,2–1,4 метра. Объявлен I уровень опасности, жёлтый.
Дополнение
В понедельник, 31 августа, погода в основном стабилизируется. На большей части территории Украины существенных осадков не прогнозируют, лишь ночью в ряде северных областей и в Винницкой области возможны кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до 25–30 градусов.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.2026, 11:44 • 11517 просмотров