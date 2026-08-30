Дощі, грози та до спека +30°С - прогноз погоди в Україні 30 серпня
Київ • УНН
30 серпня у західних і північних областях очікуються дощі та грози, на півдні й сході - сухо. У Києві до 26°С.
У неділю, 30 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості західних та північних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, тоді як на півдні та сході переважатиме суха погода. Температура вдень становитиме 22–27 градусів тепла, на Закарпатті та півдні – до 30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі 30 серпня очікуються у більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині. Вдень опади прогнозують і в Черкаській області. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами.
На решті території України істотних опадів не очікується.
Уночі та вранці у західних областях місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, у південно-східній частині країни - східний, швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 11–16 градусів тепла, вдень – 22–27 градусів. На Закарпатті та у південних областях стовпчики термометрів місцями піднімуться до 30 градусів.
У Києві та Київській області також прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. У столиці вдень очікується близько 24–26 градусів тепла, по області – 22–27 градусів.
Водночас на значній частині території України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Окремо синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Київському та Канівському водосховищах: під час гроз можливі пориви південно-західного вітру до 12–15 м/с та збільшення висоти хвиль до 1,2–1,4 метра. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Доповнення
У понеділок, 31 серпня, погода переважно стабілізується. На більшій частині території України істотних опадів не прогнозують, лише вночі у низці північних областей та на Вінниччині можливі короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до 25–30 градусів.
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