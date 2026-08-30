Дощі, грози та до спека +30°С - прогноз погоди в Україні 30 серпня

$44.5451.86
ukenru
04:44 • 13871 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
03:46 • 16714 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
02:16 • 16476 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 15395 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
29 серпня, 23:16 • 16157 перегляди
Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні
29 серпня, 22:35 • 14390 перегляди
ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано
29 серпня, 20:56 • 17340 перегляди
Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами
29 серпня, 20:30 • 16384 перегляди
В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція
Ексклюзив
29 серпня, 17:08 • 24870 перегляди
Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортажPhotoVideo
29 серпня, 15:05 • 27699 перегляди
"Чорних трансплантологів" на Буковині взяли під варту із заставою 1,5 млн гривень - ГенпрокурорPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
0м/с
82%
750мм
Популярнi новини
В Ісландії висока явка на референдумі щодо переговорів з ЄС: попередньо 50,4% готові сказати "так"29 серпня, 21:15 • 5410 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 19916 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 17194 перегляди
У ленінградській області рф атакуваний один із найбільших нафтопереробних заводів – моніториPhoto01:16 • 7106 перегляди
США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph01:35 • 14949 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 83243 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 81870 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 70969 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 69610 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 67972 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Александр Стубб
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецьк
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 17278 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 19985 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 40290 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 39832 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 92771 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Bild
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Дощі, грози та до спека +30°С - прогноз погоди в Україні 30 серпня

Київ • УНН

 • 118 перегляди

30 серпня у західних і північних областях очікуються дощі та грози, на півдні й сході - сухо. У Києві до 26°С.

Дощі, грози та до спека +30°С - прогноз погоди в Україні 30 серпня

У неділю, 30 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості західних та північних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, тоді як на півдні та сході переважатиме суха погода. Температура вдень становитиме 22–27 градусів тепла, на Закарпатті та півдні – до 30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі 30 серпня очікуються у більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині. Вдень опади прогнозують і в Черкаській області. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами.

На решті території України істотних опадів не очікується.

Уночі та вранці у західних областях місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, у південно-східній частині країни - східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11–16 градусів тепла, вдень – 22–27 градусів. На Закарпатті та у південних областях стовпчики термометрів місцями піднімуться до 30 градусів.

У Києві та Київській області також прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. У столиці вдень очікується близько 24–26 градусів тепла, по області – 22–27 градусів.

Водночас на значній частині території України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Окремо синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Київському та Канівському водосховищах: під час гроз можливі пориви південно-західного вітру до 12–15 м/с та збільшення висоти хвиль до 1,2–1,4 метра. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Доповнення

У понеділок, 31 серпня, погода переважно стабілізується. На більшій частині території України істотних опадів не прогнозують, лише вночі у низці північних областей та на Вінниччині можливі короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до 25–30 градусів.

Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11517 переглядiв

Олександра Василенко

Погода та довкілля
Гроза
Пожежі
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Вінницька область
Київська область
Черкаська область
Закарпатська область
Україна
Київ